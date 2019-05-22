Бог шельму метит: Облысела одиозная пропагандистка Порошенко

22.05.2019, Киев, Максим Карпенко

Известная украинская пропагандистка, телеведущая-русофобка Янина Соколова призналась, что у нее рак.

В своем блоге она заявила, что узнала о болезни семь месяцев назад, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Соколовская подчеркнула, что на Украине не созданы условия для борьбы с раком, нет поддержки больных как среди общества, так и на государственном уровне.

«Именно так я выгляжу сейчас. Семь месяцев назад я узнала, что у меня рак. За 7 месяцев я его поборола… За эти 7 месяцев я поняла что такое настоящая дружба, любовь и жертвенность. И то, что наше общество не готово сосуществовать, а государство не всегда готово предоставить приемлемые условия жизни и лечения для таких, как я. По статистике в Украине миллион больных раком. Я повторю еще раз: миллион!

То есть примерно каждый 42-й в Украине болеет этой ужасной бациллой. Для среднестатистического украинца лысый человек с признаками ослабленного организма – живой труп. Испорченный материал. Мусор, не стоит убирать, все равно сгниет. Рак не выбирает. Он уничтожает всех. Независимо от того слесарь ты или известная телеведущая. Общество ему помогает уничтожать. Я все это пережила на себе», – пожаловалась Соколова.

Ранее Соколова – журналистка связанного с Петром Порошенко пропагандистского канала «Прямой», в очередном выпуске своего шоу предстала в образе Гитлера и, как она заявила, «потроллила» российских политиков.

Она также заявляла, что Украина должна успеть принять новый, более дискриминационный закон о языке до парламентских выборов, чтобы не дать шанса русскоязычным украинцам надеяться на новую, менее русофобскую по составу Верховную раду.

Также Соколова призналась, что регулярно жалуется в СБУ на ежедневные угрозы, которые она, якобы, получает с территории России.