Большинство киевлян назвали РФ и Путина победителями по итогам морского инцидента

29.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Большинство киевлян не поддерживают введение военного положения на Украине, а выигравшими в этой ситуации считают Россию или Петра Порошенко.

Об этом в эфире телеканала «InterVizor» сообщил директор исследовательской компании «Active Group» Александр Поздний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Методом экспресс-опроса мы 26 ноября проводили исследование. Опрашивались только киевляне, потому что у нас было очень ограниченное время. И важно сообщить, что опрос проводился до того, как Верховная рада проголосовала за введения военного положения. Всего опрошено 600 респондентов. Теоретическая погрешность не превышает 4%.

Первый вопрос, который мы задавали респондентам: «Знаете ли вы, что российские военные захватили украинские корабли?». На этот вопрос 64 процента ответили – «да», «что-то такое слышали» – 23 процента, и «точно нет» – 13 процентов», – заявил Поздний.

Таким образом, подвёл итог директор «Active Group», 26 ноября почти все были в курсе произошедших в Керченском проливе событий.

«При этом, комментируя, кто выиграл или проиграл от захвата военных кораблей, наибольшее количество респондентов сказали, что больше всего выиграли от этого Российская Федерация (41,8 процентов), Президент Порошенко (24,8 процентов) и Президент Путин (13,4 процентов). Наиболее проигравшей Украину назвали 49,8 процентов опрошенных, рядовых украинцев – 23,5 процентов опрошенных, а рядовых россиян -10 процентов

В ответ на последний вопрос «Поддерживаете ли вы введение военного положения?», о полной поддержке заявило 15 процентов опрошенных, «Скорее да» сказали 11,1 процентов. «Скорее нет» сказали 18,2 процентов, а «Категорически нет» – 41,7 процентов. Затруднились ответить на этот вопрос 14 процентов опрошенных. Таким образом поддерживают введение военного положения 26,1 процентов опрошенных. Не поддерживают – 59,9 процентов. Таким образом, по состоянию на 26 ноября, большинство киевлян не поддерживают введение военного положения» – сообщил Поздний.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были задержаны российским спецназом.

В ответ на Украине созвали Совбез и Верховную раду и ввели военное положение в части областей, граничащих с РФ.