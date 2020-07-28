Большой американский брат следит за российскими пользователями

28.07.2020, Москва, Максим Карпенко

Сервисы американской компании Google собирают информацию о пользователях и активно делятся ими со спецслужбами США.

Об этом в рамках «круглого стола» в Москве заявил первый зампредседателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, данные любого российского пользователя Google могут собираться и передаваться без его согласия.

«Любой пользователь Google, любого сервиса: зарегистрированный на ютубе или имеющий почту, должен понимать, что все его данные не только используются корпорацией, но и могут быть без согласия гражданина России переданы и заграничным правоохранителям. Только в прошлом году, только за первое полугодие, Google, и это официальная информация, получила от американских властей 27 тысяч запросов на предоставление персональных данных пользователей. То есть представляете масштаб?», – заявил Малькевич.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в Госдуме планируется круглый стол с участием создателя «ВКонтакте» и Telegram Павлом Дуровым, чтобы обсудить противостояние американским компаниям Google и Apple.

Также главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что Россия должна заблокировать работу западных интернет-компаний, если они не соблюдают требования законодательства РФ и не хотят переносить на ее территорию серверы с пользовательскими данными россиян.