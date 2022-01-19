В Киеве посмеялись над Лондоном, который грозит России

19.01.2022  22:43 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал


Провоцируя конфликт с Россией, Британия рискует оказаться уничтоженной как государство.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Провоцируя конфликт с Россией, Британия рискует оказаться уничтоженной как государство. Об этом в эфире...

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«Наглость британцев в отношении России, с одной стороны наглость, а с другой стороны – их министр обороны говорит: «Мы точно не будем воевать на стороне Украины». И вообще он пишет письмо министру обороны России Шойгу с приглашением его в гости. Чего ты в гости приглашаешь, чего к тебе ехать, ты вообще кто такой со своим «военным могуществом»?

Это ты должен на цыпочках прискакать в Москву и сказать: «Я больше не буду», если ты думаешь о судьбе своей страны. Меня поражает, насколько можно не соображать, вам же говорят, что всё будет очень серьёзно, а они мало того ещё и нарываются. Мне кажется, что у России нет другого выхода, кроме как ответить серьёзно, в том числе и британцам», – сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что британские политики должны быть аккуратнее с Россией, потому что Москва может поставить под сомнение существование Великобритании, как государства.

«Британия имеет историю противостояния с Российской империей и СССР. При сегодняшних потенциалах Лондона, британские политики должны были быть гораздо более аккуратными, чем немецкие.

У них один клоун – премьер-министр, и другие не очень адекватные люди принимают решения, они отдают себе отчёт, что они ставят на кон существование Великобритании, как государства?», – заключил Погребинский.

Напомним, накануне Великобритания отправила противотанковое оружие на Украину – восемь транспортных самолетов уже приземлились в Киеве.

Кроме того, ранее в Тель-Авиве отметили, что России достаточно одной подводной лодки, вооруженной гиперзвуковыми ракетами «Циркон», чтобы обезоружить Великобританию и лишить ее обороноспособности.



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