Британцы пытаются втюхать Украине лицензию на «москитный флот»

28.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Великобритания пытается продать Украине проект морского патрульного катера для его дальнейшего производства на украинских верфях.

Об этом говорится в интервью атташе по вопросам обороны посольства Великобритании, коммодора Королевских ВМС Тима Вудса, которое он дал газете «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам военного дипломата, речь идет о судах, подобных американским катерам класса Island, которые были переданы недавно Украине США.

«Мы уже тесно общались с представителями ВМСУ о стратегии «москитного» флота». Речь идет о скоростных патрульных катерах и средствах класса «река – море». И именно таким образом мы хотим помочь. Мы собираемся организовать оборонительную торговую миссию в Киеве в конце марта – начале апреля.

Ожидается, что в этой миссии примут участие, в том числе некоторые ведущие британские производители морских патрульных катеров. И благодаря нашим контактам, я знаю, что некоторые производители хотят предложить проекты кораблей, которые могут быть построены на украинских верфях. Это был бы большой успех для украинских судостроительных заводов, (позволивший) возобновить строительство кораблей.

И это будут корабли, которые нужны и подходят ВМС Украины, наподобие патрульных катеров класса Island, которые США передали в качестве подарка. Проект, который может предложить Великобритания, будет отвечать целям. Мы были бы рады, если бы украинцы смогли купить этот проект и построить его по лицензии здесь, в Украине», – заявил Вудс.

Как сообщал «ПолитНавигатор», во время инцидента в Керченском проливе грозившая РФ украинская «волчья стая» сама угодила в капкан.

Кроме того, в Киеве с горечью признали, что в случае спуска на воду украинских корветов их потопят первым же российским залпом.

Примечательно, что в ходе инцидента в Керченском проливе Украина потеряла треть «москитного флота».