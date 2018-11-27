Украина в Керченском проливе потеряла треть «москитного флота»

27.11.2018, Киев, Игорь Петров

Решение о развитии т.н. «москитного флота» на Украине было непродуманным, что и показал инцидент в Керченском проливе.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил экс-советник министра Украины по чрезвычайным ситуациям Константин Гринчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина приступает к развитию «москитного флота». «Москитный флот» – это те корабли, которые переправлялись из Одессы. Для чего надо было оправлять эти корабли в Одессу изначально, если такой корабль боится средней волны? Такой вопрос был у меня и у многих военных уже тогда.

Этот катер может использоваться на мелководье. Тем не менее, они были переведены в Одессу, и несколько дней назад было принято решение перевести их из точки «А» в точку «В»», – сказал он.

Решение это было непродуманным и те, кто его принимал, должны понести наказание, считает Гринчук.

«Что мы видели? Оказывается, Россия – агрессор. Оказывается, внезапно напала. Должны быть ответственные за такую передислокацию кораблей, фактически, мы потеряли половину «москитного флота» Украины. У нас всего 4 или 6 штук. Это уже преступление», – сказал он.