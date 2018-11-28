Грозившая РФ украинская «волчья стая» сама угодила в капкан

28.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

Командиров буксира и двух бронекатеров ВМС Украины, вторгшихся в территориальные воды и РФ и попытавшиеся прорваться в Азовское море, ожидает незавидная судьба.

Об этом пишет “Московский комсомолец”, поделившийся подробностями о капитанах задержанных боевых катеров ВМС Украины «Никополь» и «Бердянск».

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“Команду первого судна возглавлял Богдан Небылица. Он был одним из курсантов Нахимовского училища, который в марте 2014 года в Крыму пел гимн Украины, когда над их учебным заведением поднимали флаг России. После этого украинские власти отправили его на обучение в США. Правда, долгожданной квартиры в Одессе он пока так и не получил”, – отмечается в публикации.

“Главным на «Бердянске» оказался автор «волчьей стратегии» украинского флота Роман Мокряк. Именно он окрестил новые катера ВМС Украины «волчатами», которые, «объединившись в стаю», смогут поражать даже самые современные российские корабли. В случае с погранкатерами РФ новая тактика почему-то не сработала”, – иронизирует газета.

По мнению российского военного эксперта Олега Желтоножко, задержанные украинские бронекатера и буксир ждет незавидная судьба – скорее всего они будут конфискованы и шансов вернуться на Украину у этих кораблей мало.

«Российская погранслужба однозначно расценивает данную акцию как сознательное нарушение государственной границы Российской Федерации. Причем при отягчающих обстоятельствах — украинские моряки не выполняли указаний наших пограничников, оказывали сопротивление, создавали тем самым угрозу жизни нашим военнослужащим. В этом случае транспортные средства могут быть конфискованы как орудие преступления, то есть обращены в доход государства», — подчеркнул Желтоножко.

Теперь капитанам ВМС Украины приходится оправдываться в российских судах.

Напомним, в минувшее воскресенье украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

После этого украинские суда и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

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