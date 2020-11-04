04.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Великобритания, Вооруженные силы, Политика, Украина
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Британцы усиленно превращают украинцев в пушечное мясо


Инструкторы из Великобритании уже пропустили через свои курсы порядка 20 тысяч украинских военных за последние пять лет.

Об этом заявил командующий ВСУ Руслан Хомчак во время встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании на Украине Тимоти Вудсом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

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Хомчак при этом в очередной раз заявил о «российской агрессии» и подчеркнул, что защита от нее – это главная задача ВСУ.

«Защита от российской вооруженной агрессии остается главной задачей вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины благодарны правительству Великобритании за принципиальную позицию, политическую, дипломатическую, финансово-экономическую поддержку, консультативно-совещательную и материально-техническую помощь, предоставляемую Украине и ее вооруженным силам британской стороной», – заявил Хомчак.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где договорился о покупке британских катеров для ВМСУ, а также анонсировал строительство  военной базы на Черном море.

Кроме того, он встретился с главой британской разведки, что раскритиковали украинские эксперты.


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