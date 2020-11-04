Британцы усиленно превращают украинцев в пушечное мясо

04.11.2020, Киев, Максим Карпенко

Инструкторы из Великобритании уже пропустили через свои курсы порядка 20 тысяч украинских военных за последние пять лет.

Об этом заявил командующий ВСУ Руслан Хомчак во время встречи с атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании на Украине Тимоти Вудсом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

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Хомчак при этом в очередной раз заявил о «российской агрессии» и подчеркнул, что защита от нее – это главная задача ВСУ.

«Защита от российской вооруженной агрессии остается главной задачей вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины благодарны правительству Великобритании за принципиальную позицию, политическую, дипломатическую, финансово-экономическую поддержку, консультативно-совещательную и материально-техническую помощь, предоставляемую Украине и ее вооруженным силам британской стороной», – заявил Хомчак.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где договорился о покупке британских катеров для ВМСУ, а также анонсировал строительство военной базы на Черном море.

Кроме того, он встретился с главой британской разведки, что раскритиковали украинские эксперты.