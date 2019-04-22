Британский журналист рассказал о преступлениях НАТО в Сербии

22.04.2019, Москва, Максим Карпенко

Известный британский военный журналист Грэм Филлипс посетил Сербию и непризнанную сепаратистскую республику Косово.

В своих репортажах, опубликованных на видеоблоге, Филлипс показал воспоминания сербов, пострадавших от агрессии НАТО 20 лет назад.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Героями его сюжетов стали жители Белграда, ставшие свидетелями бомбардировок сербского телецентра, а также пострадавшие во время авиаудара по пассажирскому поезду на мосту Южная Морава 12 апреля 1999 года.

Режиссер телеканала RTS по имени Драган, долгое время работающий в сербском телецентре, поделился воспоминаниями тех лет.

«Мы транслировали новости и в середине выпуска НАТО нанесли удар по этой части здания. Несколько минут я думал, что время остановилось, но вскоре мы покинули здание… Погибли мои друзья, техники, операторы. В этом здании не погибли журналисты, только технические работники и операторы», – рассказал Драган.

Напомним, во время бомбардировок телецентра 23 апреля 1999 года погибли 16 человек. Жертвами авиаудара по поезду стали 14 мирных жителей. В Белграде и сегодня сохранились здания, пострадавшие от агрессии НАТО, в том числе руины телецентра с оборудованием тех времен. Они напоминают о военных преступлениях Североатлантического Альянса.

Во время визита в Косово Филлипс снял удручающее состояние улиц столицы сепаратистского региона – Приштины и установленный там уродливый памятник экс-президенту США Биллу Клинтону, а также баннер с его изображением, который, судя по его состоянию, был вывешен около двух десятилетий назад.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее в Белграде почтили память журналистов, ставших жертвами при бомбардировке столицы Югославии блоком НАТО.

По мнению экспертов, акции протеста, которые проходят в столице Сербии – Белграде с декабря прошлого года, направлены на отвлечение внимания от ответственности НАТО за военные преступления в Югославии двадцатилетней давности.

Как заявил представитель России при НАТО во времена конфликта в Югославии Виктор Заварзин, за проходящими в Сербии антиправительственными протестами стоит Запад. Таким образом Сербии мстят за непризнание статуса Косово.