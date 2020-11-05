Бывшие «слуги народа» устроили драку в стенах Рады

05.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты Верховной рады Украины Гео Лерос и Александр Юрченко, которые ранее были исключены из партии «Слуга народа», подрались в здании парламента.

Соответствующую видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Vecsti», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В сюжете видно, как Гео Лерос пытается ударить упавшего на пол Александра Юрченко ногой. Однако дебоширов быстро удалось разнять.

В местных СМИ сообщают, что утром, перед потасовкой, у входа в парламент Юрченко давал журналистам комментарий, в котором упомянул Гео Лероса, назвав его «Дэо Ланосом» (прозвище, которое Леросу дали в Раде). В этот момент мимо проходил сам Лерос, и, услышав слова своего коллеги, схватил Юрченко за шею, после чего между ними завязалась драка.

Напомним, ранее Александр Юрченко оказался замешан в коррупционном скандале – его обвинили в получении большой взятки за лоббирование законопроекта о бытовых отходах, в связи с чем, фракция «Слуги народа» исключила его из своих рядов.

В свою очередь, Гео Лерос – видный грантоед и ставленник Игоря Коломойского, был исключён из фракции после того, как он с трибуны Рады раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского.

Также напомним, что в рядах пропрезидентской партии Верховной рады «Слуга народа», состоящей из разных группировок, начался раскол, и Владимир Зеленский рискует остаться без поддержки монобольшинства в парламенте. В связи с этим в Киеве заговорили о необходимости досрочных выборов.