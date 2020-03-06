Цены на нефть стремительно падают: Сделка ОПЕК сорвалась

06.03.2020, Киев, Михаил Рябов

Безрезультатно завершились переговоры стран ОПЕК в Вене о снижении добычи нефти с целью остановить падение цен на топливо из-за замедления экономики Китая после вспышки коронавируса.

Цена на нефть марки Brent уже снизилась до $45,5 за баррель (за сегодняшний день падение составило в 4 доллара), такие показатели в последний раз были летом 2017 года. Это уже ударило по курсу рубля, который дешевеет по отношению к доллару США.

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Впрочем, как сообщал «ПолитНавигатор», падение цен на «черное золото» нанесет чувствительный удар по американской добыче сланцевой нефти – она становится нерентабельной, как и работа буровых установок на морском шельфе.

Украинская экономика также не выиграет от падения цен на нефть и газ, поскольку оно сопровождается падением цен на все сырьевые товары, на которые приходится существенная доля украинского экспорта.

Вслед за нефтью снизятся цены на железорудное сырье, металлопрокат и продукцию агросектора, что создаст дополнительное давление на гривну. Одновременно с этим, под воздействием паники на глобальных рынках, повысится стоимость займов для государственного и корпоративного секторов, а также ускорится выход портфельных инвесторов из экономики Украины.