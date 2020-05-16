Черногорского епископа освободили, но подсадили «на крючок» уголовного дела

16.05.2020, Белград, Алексей Топоров

В Черногории освобожден епископ Будимлянско-Никшичский Иоанникий и священников СПЦ, чей арест спровоцировал уличные столкновения верующих с полицией, а также вызвал международный резонанс. Однако это отнюдь не означает прекращение гонений на Церковь – против освобожденных возбуждены уголовные дела.

Об этом сообщают балканские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Верующие встречают узника

Владыка Иоанникий и сослужившие ему на празднике в честь почитаемого святого Василия Острожского восемь священников были освобождены накануне вечером, после 72-часового заключения под предлогом нарушения карантина.

В ходе произошедших после этого столкновений с полицией, когда возмущенные верующие вышли на улицы, было арестовано около 50 человек.

Ситуация выглядит отнюдь не победой верующих, а, скорее, хитрым маневром правящего режима Черногориии.

Стало известно, что прокуратура города Никшича возбудила против освобожденных уголовное дело за «за несоблюдение правил здравоохранения во время борьбы с опасным инфекционным заболеванием». Священнослужителям в связи с этой статьей грозит штраф либо лишение свободы сроком до одного года.

«Прокуратура возбудила и передала в городской суд города Никшича обвинительное заключение в отношении девяти священнослужителей Будимлянско-Никшичской епархии, – заявил глава никшеческой прокуратуры Стево Шекарич. – Они действовали вопреки приказам Министерства здравоохранения по предотвращению опасного инфекционного заболевания и собрались вместе с гражданами на площади Шака Петровича, а затем провели религиозный ритуал возле религиозного здания – литию на улицах города».

При этом сам владыка Иоанникий объяснил проведение спонтанного крестного хода тем, что во время праздничной службы без верующих возле храма, как все последние двадцать лет, собралось очень много народу, и священники не отважились проигнорировать духовные чувства людей, увидев, сколько их пришло. Все проблемы, по словам епископа, начались «после того, как вмешалось государство».

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников за нарушение приказа о запрете собраний. В этот день верующие отмечают праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче. В стране начались массовые протесты, которые подавляются полицией.

Напомним, что в Черногории с декабря проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.