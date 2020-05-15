В Госдуме предложили не возобновлять авиасообщение с Черногорией из-за репрессий против православных

15.05.2020, Москва, Елена Острякова

Российским туристам в Черногории может угрожать опасность из-за репрессий, которые развернули власти страны в отношении православного населения.

Об этом заявил председатель комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, президент Генеральной Ассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП) Сергей Гаврилов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неутихающие массовые репрессии против верующих и нарушение прав человека в Черногории ставят вопрос о рассмотрении Россией возможности не возобновления регулярного авиасообщения и туристических чартерных рейсов в Черногорию, поскольку отсутствуют гарантии безопасности для наших туристов на территории данного государства», – сказал Сергей Гаврилов.

По его мнению, агрессивная позиция черногорских властей, которые действуют явно не в интересах единства своей страны, объясняется вмешательством внешних сил.

«Сейчас встал вопрос о сохранении единства Черногории и её народа. Те, кто осуществляет гонения на православных христиан сегодня, являются не носителями новых идеалов, а разрушителями действующей модели и называют себя воинствующими атеистами. Они поддерживают создание искусственных «церквей» на антиправославной основе – местного варианта «Правого сектора», – отметил Сергей Гаврилов.

Он считает, что, устраивая гонения на православных, Черногория нарушает свои международные обязательства, касающиеся защиты прав человека. Парламентарий напомнил, что членами МАП уже принималось заявление в связи с продавливанием властями в Черногории закона, который может использоваться теперь для захвата храмов и церковной собственности. По словам Сергея Гаврилова, многие православные депутаты Черногории испытывают давление со стороны действующего режима.

12 мая полиция Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и семь священников за нарушение приказа о запрете собраний. В этот день верующие отмечают праздник Василия Острожского, самого почитаемого в стране святого. Обычно на богомолье в монастырь Острог сбирается 300-500 тыс. человек. Однако в связи с пандемией подъезды к монастырю заблокированы полицией, поэтому люди собрались на богослужение в ближайшем к обители городе Никшиче. В стране начались массовые протесты, которые подавляются полицией.

Опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты уверены, что антиправославные действия властей Черногории режиссируются из США. Официальная Подгорица решила воспользоваться эпидемией коронавируса как поводом отомстить духовенству и пастве за то, что они выступили против скандального закона о свободе вероисповедания, допускающего конфискацию храмов.

Напомним, что в Черногории с декабря проходят массовые протесты после того, как парламент страны принял закон, который угрожает конфискацией 650 православных святынь Сербской Церкви в пользу подконтрольных правящему режиму «автокефальных» раскольников – фактически, речь идёт о повторении сценария, реализованного на Украине.

Черногория в 2006 году отделилась от Сербии под предлогом «более быстрой интеграции в ЕС», однако до сих пор не получила членства в Евросоюзе. В 2017 году вопреки воле населения без референдума Черногория была включена прозападной правящей верхушкой в НАТО. Сейчас около 30% населения этой бывшей части Югославии называют себя этническими сербами.