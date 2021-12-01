Что кроется за призывом Болтона уничтожить Приднестровье

«ПолитНавигатор» уже писал о скандальной статье экс-советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, призвавшего силовым путём ликвидировать Приднестровье, и о реакции на эту статью в России, и на обоих берегах Днестра.

Никто открыто не решился поддержать предложенный американцем воинственный сценарий. Зачем же был нужен этот «вброс»? Ситуацию анализирует в своей авторской колонке для «ПолитНавигатора» наш постоянный автор, кишиневский обозреватель Владимир Букарский.

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…Патентованный американский ястреб Болтон давно активно интересуется темой Черноморского региона и в частности Молдовы. Незадолго до своей отставки, в августе 2019 года, он посетил Молдову и встретился с Майей Санду, занимавшей тогда пост премьер-министра страны. По официальным сообщениям, они обсуждали вопросы безопасности и обороны. Санду в ходе той встречи обещала, что правительство Молдовы рассмотрит новый план сотрудничества с НАТО.

Джон Болтон и ранее озвучивал заявления, касающиеся Молдовы и приднестровского конфликта. В мае этого года в статье, опубликованной на сайте журнала National Review, он писал:

«Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к разморозке. Якобы независимое Приднестровье, российское изобретение, существует отдельно от Молдовы только благодаря постоянному военному присутствию Москвы. Простое привлечение внимания международной общественности к этой аномалии, возникшей после окончания холодной войны, может испугать Кремль, и решительное новое правительство в Кишиневе сейчас предоставляет Вашингтону возможность сделать шаг вперед».

Высказывания Болтона можно, конечно, списать и на его экстремизм, и на его 73-летний возраст. Но вряд ли стоит успокаивать себя тем, что экс-советник президента мировой сверхдержавы по вопросам нацбезопасности, бывший одним из ключевых лиц разных администраций, начиная с Рейгана, озвучивает исключительно идеи своего больного воображения. Заявления Болтона говорят, как минимум, о том, что подобные настроения и намерения распространены, по меньшей мере, среди значительной части американского истеблишмента.

Противостояние России как великой державе, занимающей сердцевину евразийского континента – постоянная составляющая американской геополитики, унаследованная ими ещё от британцев. Все страны, занимающие промежуточную позицию между Россией и западным блоком, рассматриваются Вашингтоном в качестве «серой зоны», то есть послушного инструмента своей геополитики. Разморозка конфликтов в этой «серой зоне», с точки зрения американцев – это дестабилизация сфер влияния их геополитического противника. После своего триумфа в холодной войне США распространили свою «доктрину Монро» на весь мир. Современные Россия и Китай, с их точки зрения – это две «ревизионистские» державы, осмелившиеся бросить вызов мировому гегемону, и их бунт следует подавить.

Болтон в своей статье призывает не рассматривать «замороженные конфликты» по отдельности, а воспринимать их в качестве единого целого – как цепь российских очагов влияния и управления на пространстве бывших советских колоний, получивших независимость, с которой Москва никак не может смириться. На волю народов, населяющих эти регионы, Вашингтону плевать с высокой колокольни.

Однако из всех замороженных конфликтов именно приднестровский наиболее легко решить Западу в свою пользу. Из-за отсутствия общей границы позиции России здесь наиболее уязвимы. По словам политолога и публициста Андрея Сафонова, западники рассчитывают, что Приднестровье можно попытаться сокрушить быстро и до присылки российских подкреплений в ПМР или до авиационных и ракетных ударов России по армиям вторжения.

Москва сегодня расплачивается за отсутствие решительности в подавлении нацистского режима в Киеве, осуществившего вооружённый переворот и уже на протяжении семи лет продолжающего террор в отношении населения Донбасса и других регионов. Бесхарактерность, проявленная весной и летом 2014 года, позволила киевскому режиму окрепнуть и накачать боевые мускулы.

Сегодня США самым активным образом наращивают своё влияние на Чёрном море. Министр обороны США Ллойд Остин нанёс визиты в Грузию, Украину и Румынию. 5 ноября эскадренный миноносец ВМС США «Arleigh Burke» прибыл в акваторию Черного моря «для рутинного патрулирования» и обеспечения «безопасности и стабильности» на водном пути совместно с союзниками по НАТО. На минувшей неделе ВВС США в рамках учений стратегических сил Global Thunder отработали нанесение ядерного удара по России.

В сегодняшних Украине и Молдове, окружающих Приднестровье с двух сторон, у власти находятся послушные американские марионетки. Фактически это два прокси-государства под полным контролем Вашингтона, готовые подчиниться любому приказу из-за океана. Разница между ними лишь в том, что у молдавской марионетки выше инстинкт самосохранения: они не прочь пользоваться американским покровительством и выполнять самые различные поручения, но они точно не горят желанием умирать за «дядю Сэма».

Видимо, это стало причиной осторожного дезавуирования высказывания Болтона со стороны министра иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Нику Попеску, заявившего, что единственное решение приднестровского конфликта – «это диалог, переговоры и мирные методы взаимодействия с нашими согражданами и властью в Тирасполе при поддержке посредников».

Тем не менее, румынский политолог Арманд Гошу, комментируя статью Болтона в интервью «Свободной Европе», заявил:

«Молдове надо быть готовой к любым сценариям развития событий. В том числе, когда возникнет сценарий перезагрузки игры».

По словам Гошу, Молдове следует «обрести военные возможности, каких у неё нет, чтобы противостоять военной машине Приднестровья». Молдова, по его мнению, не должна давать иллюзии Москве и Тирасполю, что она будет заниматься только внутренними реформами и оставит в покое Приднестровье.

В самой Молдове уже давно раздаются голоса «ястребов», настаивающих на усилении давления на Приднестровье. Они призывают принять закон об «ответственности за сепаратистскую деятельность», призывают запретить приднестровским официальным лицам въезжать на территорию Молдовы и летать через кишинёвский аэропорт, запретить все экспортно-импортные операции приднестровских экономических агентов. Эти и подобные идеи содержатся в докладе «Реинтеграция Приднестровья: поощрение и принуждение», представленном несколько лет назад «Институтом эффективной политики Молдовы». Один из авторов этого доклада Оазу Нантой сегодня является депутатом парламента от правящей партии «Действие и солидарность».

Сегодня ситуация в мире значительно отличается от той, какая была в 2014 году. Эпопея с выполнением «Минских соглашений» показала, что любой документ, под которым стоит подпись официального Киева, не стоит бумаги, на которой он напечатан. Провокаторов останавливает только решимость задействовать в нужный момент физическую силу. Главное отличие Приднестровья от республик Донбасса – в том, что на Днестре находятся российские миротворцы в соответствии с международным договором. До сведения западных «партнёров» должно быть совершенно ясно доведено, что любая попытка силового изменения статус-кво в Приднестровье станет одной из тех «красных линий», о которых говорит президент России Владимир Путин.