Грызущийся между собой клубок «Оппоблока» обречен на поражение

24.11.2018, Киев-Донецк, Анастасия Самойлова

После раскола “Оппозиционного блока” экс-нардеп Украины Елена Бондаренко заявила, что на президентских выборах будет голосовать за депутата Александра Вилкула, котоырй считается представителем «ахметовского крыла».

Об этом сообщает украинский телеграмм-канал «realpolitiC», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Заниматься развитием Партии регионов будет экс-нардеп сепаратистка Елена Бондаренко. Несмотря на то, что Курченко поставил её в своё время главой наблюдательного совета медийной UMH, она всегда была предана людям Ахметова и лично Колесникову.

У Бондаренко была конкуренция за руководство в реанимированной Партии регионов с экс-нардепом Колей Левченко, поэтому она попросила пророссийского журналиста Чаленко написать, что Левченко живет в Черногории, чем сбила Левченко с возможности стать руководителем и сесть на финансовые потоки ПР. Бондаренко, не скрывая, поддерживает ахметовского Вилкула и ахметовское крыло в конфликте внутри Оппозиционного блока», – сообщает телеграмм-канал, ссылаясь на пост депутата ВР прошлых созывов Елены Бондаренко в Facebook.

Елена Бондаренко.

«У меня постоянно спрашивают – за кого голосовать на выборах президента в марте 2019 года? До определенного момента в списке «замеряемых» кандидатов не было ни одного, за кого бы я отдала голос. Сейчас в замерах появилась фамилия человека, за которого я отдам голос в случае его выдвижения. Вилкулу. Саня, давай!», – написала она.

Александр Вилкул.

Комментируя «ПолитНавигатору» данное событие, депутат НС ДНР Владислав Бердичевский отметил, что давно уже не следит за экс-регионалами.

«Я за экс-регионалами и их бурлением не слежу, неинтересно. Я в 2014 году сделал окончательный вывод, что они в любом окрасе ничего, кроме своих интересов, защищать не способны», – подчеркнул донецкий парламентарий.

Кроме этого, политолог и постоянный эксперт Изборского клуба Александр Дмитриевский сказал, что предвыборные обещания Бондаренко выглядят попросту жалко.

«Трепыхания бывших регионалов, обещающих свой реванш во власти, не вызывают ничего, кроме чувства брезгливости. Поэтому заявление Елены Бондаренко о том, что она собирается голосовать на грядущих президентских выборах за Александра Вилкула только посмешило меня. Ибо весной 2019 года этим бывшим регионалам не светит ничего, кроме «фонаря» под глазом…», – отметил политолог.

Эксперт подчеркнул, что регионалы являются самыми настоящими предателями.

«Пора понять, что «региональский бобик» не просто сдох пять лет назад, а все эти годы посредством весьма понятных ароматов извещает нас об идущих полным ходом гнилостных процессах в его останках. Пора понять и то, почему этот «бобик» преставился: причина простая, и называется она –предательство. Партия регионов и её выдвиженцы систематически предавали своих избирателей.

Они декларировали сближение с Россией, а сами якшались с Западом, выторговывая у него преференции. Они спекулировали на тезисе о защите русского языка, а сами закрывали глаза на ползучую украинизацию и тренировочные лагеря бандеровцев. Они могли растоптать «евромайдан», но вместо этого предпочли закулисные переговоры о спасении своих шкур с теми, кто сжигал героических парней из «Беркута».

Чем всё это закончилось? Тем, что когда 1 марта 2014 года изгнанные из власти регионалы созвали в Донецке на площади Ленина митинг в поддержку свергнутого Януковича и начали что-то лепетать в защиту сбежавшего в Ростов Виктора Фёдоровича, то их жалкий лепет заглушили массированные скандирования пятидесятитысячной народной массы: «Россия! Россия!». Сам был свидетелем и участником всего этого, так что скажу одну простую мысль: если слишком долго предавать тех, кто долго верил тебе, то когда у тебя случится беда – не обращайся за помощью к тем, на чьих костях ты выезжал в рай. Вспомнят и отвернутся, что и случилось с регионалами в дни Русской весны.

А насчёт предстоящих выборов – пора понять следующее: у тех сил, которые позиционируют себя как якобы пророссийские, не только выиграть не получится, но даже достойно дать арьергардный бой. Во-первых, их силы распылены, хотя тут надо выступать единым фронтом: по одиночке каждая из них наберёт проценты в пределах статистической погрешности.

Во-вторых, электоральное поле Украины за прошедшие пять лет претерпело колоссальные изменения: оно не только в значительной мере зачищено от инакомыслящих, кроме того в результате ухода Крыма и Донбасса образовался колоссальный электоральный дисбаланс в пользу бандеровского Запада.

Кстати, случился этот самый электоральный дисбаланс как раз в результате предательства регионалов. Ну и, наконец, нет сильных лидеров, готовых идти до конца: все дрожат над своим куском пирога и боятся его утратить. Хотя в нынешней ситуации как раз побеждают те, кто готов даже голову сложить…», – заметил Дмитириевский.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал о расколе «Оппоблока», из которого из-за не согласованного с остальными решения о вхождении в объединение с Виктором Медведчуком и Вадимом Рабиновичем были исключены депутаты Юрий Бойко и Сергей Лёвочкин. Новым главой фракции стал Вадим Новинский, а его заместителем назначили Александра Вилкула.

На этом изменения в «Оппоблоке» не закончились. Почти сразу же фракцию покинули ещё три депутата.