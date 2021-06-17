«Что вы от меня хотите? Зеленский несет пургу» – Погребинский

17.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по его последним заявлениям, теряет адекватность.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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Так политолог прокомментировал заявление Зеленского, в интервью западным СМИ пригрозившего сделать Украину самой могущественной военной державой Европы.

«Что вы от меня хотите? Я уже устал говорить, что с нашим замечательным президентом комментировать его эмоциональные, непрофессиональные или просто глупые высказывания мне уже сильно не хочется. Ну что? Этот человек раздражен. Почему-то любой, более-менее разбирающийся в военных вопросах такого не говорит. Ну, а он берет на себя смелость, встречается с представителями мировых информационных агентств и несет пургу. Как это комментировать?», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

По его словам, на саммите президентов США в Женеве не могло быть никакого серьезного решения по Украине, поскольку не проведена необходимая предварительная работа.

«Поэтому Зеленский истерит, не подготовленный к своей роли. А для информагенств, когда глава европейского государства такое говорит, пугает, про какую то военную супердержав несет всякий бред – они готовы подхватить такой информ-повод…», – добавил Погребинский.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе этого интервью Зеленский заявил, что Россия готовит захват Киева, Одессы и Харькова.

Также он удивился, почему президент РФ Владимир пути не говорит на украинском языке.