17.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Дзен, Политика, Украина
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«Что вы от меня хотите? Зеленский несет пургу» – Погребинский

Новости УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский, судя по его последним заявлениям, теряет адекватность. Такое мнение, передает...

Президент Украины Владимир Зеленский, судя по его последним заявлениям, теряет адекватность.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», высказывает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

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Так политолог прокомментировал заявление Зеленского, в интервью западным СМИ пригрозившего сделать Украину самой могущественной военной державой Европы.

«Что вы от меня хотите? Я уже устал говорить, что с нашим замечательным президентом комментировать его эмоциональные, непрофессиональные или просто глупые высказывания мне уже сильно не хочется. Ну что? Этот человек раздражен. Почему-то любой, более-менее разбирающийся в военных вопросах такого не говорит. Ну, а он берет на себя смелость, встречается с представителями мировых информационных агентств и несет пургу. Как это комментировать?», – сказал эксперт «Комсомольской правде».

По его словам, на саммите президентов США в Женеве не могло быть никакого серьезного решения по Украине, поскольку не проведена необходимая предварительная работа.

«Поэтому Зеленский истерит, не подготовленный к своей роли. А для информагенств, когда глава европейского государства такое говорит, пугает, про какую то военную супердержав несет всякий бред – они готовы подхватить такой информ-повод…», – добавил Погребинский.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», в ходе этого интервью Зеленский заявил, что Россия готовит захват Киева, Одессы и Харькова.


Также он удивился, почему президент РФ Владимир пути не говорит на украинском языке.

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