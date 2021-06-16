Зеленский включил Ваньку: Почему Путин не говорит на украинском языке?

16.06.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Если Россия хочет, чтобы на Украине функционировали русские школы, то украиноязычные учебные заведения должны открыться в крупнейших российских городах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью France-Presse, Reuters и Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам. Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтоб показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено», – сказал Зеленский.

При этом он не стал говорить, что на Украине практически невозможно получить образование на русском языке, а всю сферу обслуживания под угрозой штрафа заставили перейти на украинский.

«Я, кстати, никогда не слышал, чтоб Президент России говорил по-украински. Хотя, мне кажется, тоже не запрещен. Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ – английские, хотят, венгерские. Частные – пожалуйста. Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», – сказал Зеленский.