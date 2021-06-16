16.06.2021, Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, дискриминация, Политика, Россия, Украина
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Зеленский включил Ваньку: Почему Путин не говорит на украинском языке?

Новости УкраиныЕсли Россия хочет, чтобы на Украине функционировали русские школы, то украиноязычные учебные заведения должны...

Если Россия хочет, чтобы на Украине функционировали русские школы, то украиноязычные учебные заведения должны открыться в крупнейших российских городах.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью France-Presse, Reuters и Associated Press заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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«У меня здесь очень открытая позиция: если хотите уважения к русскому языку – уважайте украинский. Мы хотим уважения к школам. Говорят, что мы какие-то школы закрывали, что у нас нельзя говорить по-русски. Я специально часто говорю по-русски, чтоб показать, что у нас государственный язык украинский, но люди говорят, как хотят. У нас не запрещено», – сказал Зеленский.

При этом он не стал говорить, что на Украине практически невозможно получить образование на русском языке, а всю сферу обслуживания под угрозой штрафа заставили перейти на украинский.

«Я, кстати, никогда не слышал, чтоб Президент России говорил по-украински. Хотя, мне кажется, тоже не запрещен. Меня спрашивают: как решить вопрос со школами, с языками? Я говорю – надо просто уважать друг друга, и все будет нормально. У нас много разных частных школ – английские, хотят, венгерские. Частные – пожалуйста. Чтобы государство поддерживало – мы поддерживаем украинскую школу, это логично. А хотите русскую школу – давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живет. Это называется «уважение», – сказал Зеленский.

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