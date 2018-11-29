29.11.2018, Киев, Игорь Петров
 
Вооруженные силы, Политика, Украина
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Чуда не произойдет: Американский флот не зайдет в Азовское море

Военное положение, ранее веденное Верховной радой,  не может решить реальные проблемы безопасности Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил руководитель аналитического центра «Третий Сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, что Введение военного положения готовились и ранее, но сегодня его причинами принятия стали достаточно безрадостные для президента Порошенко тенденции.

«После двухмесячного информационного штурма «Армия – мова – вира» эта конструкция рухнула после того, как встал ребром вопрос о повышении цен на газ. В этой ситуации фактор военной угрозы снова стал палочкой-выручалочкой для президента. Ни после Иловайской, ни после Дебальцевской катастрофы военное положение не вводилось. Нам объясняли, что это на руку Путину, этого не поймут наши западные партнеры, это негативно отразится на сотрудничестве с МВФ. Все прекрасно помнят аргументацию порохоботов, которые с огнем в глазах доказывали, что военное положение не в интересах Украины”, – сказал политолог.

По его словам, в нынешней ситуации ничего не изменилось.

“Как и не изменится через 60 дней. Через 60 дней у Украины не появится современный военно-морской флот. Через 60 дней шестой американский флот не зайдет в Азовское море. Не произойдет экономическое чудо. Но за 60 дней можно закрутить гайки в масс-медиа, перекрыть финансовый кислород оппонентам, закрутить гайки на местах. То есть развязываются руки», – резюмировал Золотарев.

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