25.10.2021 17:23 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Новости Украины

Офис Верховного представителя (OHR) и Конституционный суд Боснии и Герцоговины фактически обслуживает бошнякскую политическую элиту.

Президент Республики Сербской Желька Цвиянович заявила, что для политического Сараево Верховные представители и их администрации всегда были только теми, кто удовлетворяет их политические аппетиты.

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Об этом сообщает «Срна», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они так привыкли с самого начала, поэтому неудивительно, что они годами только и искали, чтобы еще захватить [у сербов], а не пропагандировали внутренний диалог, – сказала Цвиянович. – Бошнякские политики в течение многих лет отправляли список желаний в офисы Верховных представителей или в Конституционный суд… Сложился алгоритм – бошнякская политическая элита требует, и OHR и Конституционный суд БиГ выполняют».

Президент РС напомнила, что политический лидер бошняков и руководитель старейшей и крупнейшей исламистской Партии Демократического Действия (SDA) Бакир Изетбегович как-то сказал, что Конституционный суд БиГ является рычагом в руках бошняков, от которого они не откажутся, пока голосование в стране будет проходить по энтитетам (то есть Федерация (бошнякско-хорватская) БиГ и Республика Сербская по принципиальным вопросам голосуют отдельно).

«Так что тут все так же ясно, как и с OHR. Учитывая эту связь между бошнякскими партиями и OHR, неудивительно, что SDA установила окончательные сроки несколько дней назад, требуя реакции OHR против Республики Сербской [против бойкота , который объявила РС государственным структурам БиГ после введения уголовной ответственности за отрицание липового «геноцида в Сребренице»], и что Конституционный суд БиГ принимает такие решения по сельскохозяйственным землям и лесам», – сказала Цвиянович.