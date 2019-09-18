Дальнейшие переговоры с Киевом теряют смысл

18.09.2019, Киев, Ольга Козаченко

У президента Украины Владимира Зеленского и его команды не получится выполнить только ту часть Минских соглашений, которая нравится украинской стороне.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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«Если Зеленский и его команда правда считают, что могут выполнить только ту часть Минских соглашений, которая им нравится, и конфликт как по волшебству завершится, то либо они откровенные дураки, либо они осуществляют попытку окончательного подрыва мирных переговоров. В Кремле это однозначно воспринимается как никому не нужное забалтывание проблемы и непонятные подковерные игры. Если украинские власти действительно откажутся от особого статуса Донбасса, то дальнейшие переговоры просто теряют смысл. Не будет ни «нормандских», ни «минских» форматов, за исключением каких-то встреч по безопасности», – сказал эксперт.

По его словам, в таком случае конфликт будет либо полностью заморожен, либо останется таким, как был последние несколько лет.

«В свою очередь, Украина окончательно закроет для себя тему какого-либо восстановления отношений с Донецком и Луганском. Что касается угроз со стороны прибегнуть к каким-то радикальным шагам, то вообще сложно представить, о чем может идти речь. Киев уже использовал на Донбассе весь свой арсенал от вооружения, до блокады. Может быть, еще что-то придумают, но хуже, чем было, уже не станет», – резюмировал Денисов.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко пригрозил, что если за год решить проблему Донбасса не удастся, Киев будет вынужден прибегнуть к неким новым радикальным мерам.

Как сообщал «ПолитНавигатор», сегодня в Минске, по информации СМИ, ожидается утверждение общей редакции формулы Штайнмайера, предусматривающей алгоритм закрепления за Донбассом особого статуса.

В то же время украинская сторона, на словах не отказываясь от формулы Штайнмайера, ставит ряд условий, фактически сводящих на нет обязательства, взятые на себя Киевом по Минским соглашениям.