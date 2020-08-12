«Дальнобойщик» Гостюхин: Оппозиция подняла знак предателей

09.11.2020, Москва, Олег Кравцов

В Белоруссии порядка одного миллиона человек поддерживают оппозицию, а 8 – 9 миллионов – действующую власть.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил известный белорусский актер Владимир Гостюхин.

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Он соглашается, что сегодня Белоруссия стала ареной борьбы добра со злом.

«Когда я увидел бело-красно-белый флаг – знак предателей, сотрудничавших с Гитлером, – на том месте, где у нас проходят парады в честь 9 мая, меня это потрясло. Вся эта кричащая толпа как бы праздновала свою победу над теми, кто сражался с фашистами. Во время оккупации Белоруссии этот флаг висел рядом с портретом Гитлера на ратуше в центре Минска. Под этим флагом вешали, убивали партизан, жгли белорусские деревни», – напомнил Гостюхин.

Он также вспомнил про 1990-е годы.

«В Белоруссии многие купились тогда на то, что надо идти в Европу, что мы, белорусы, особые, никакого отношения к этим русским не имеем. В газете «Свобода» печаталось: когда мы придем к власти, выкинем всех москалей и заселим страну настоящими, чистыми по крови белорусами. На улицах кричали: «Иван, чемодан, Москва. Они считали себя наследниками Великого княжества Литовского и Речи Посполитой. Это в 90-е процветало», – сказал собеседник издания..

В свою очередь журналист «Комсомолки» Владимир Ворсобин, не скрывающий своих симпатий к белорусским майданщикам, говорит, что нынешние акции в Минске «вообще не про национальность и не про нацизм».

«А я так же, как в 90-е вижу в руках демонстрантов антироссийские и русофобские плакаты. Вижу ту же ненависть и истеричность», – сказал актер.

«Я таких плакатов не видел», – возразил Ворсобин, несмотря на задокументированные факты использования белорусскими майданщиками антироссийских лозунгов (см.Белорусские протесты превращаются в антирусские).

«Российская слепота! Они объявили, что им надо. Они показывают вам, что им выгодно. Вы же слышали о программе оппозиции, которую они быстро спрятали. В ней планировалось разорвать все отношения с Россией, запретить русский язык… Так уж у нас сложилось: в стране всегда есть миллион противников режима. Остальные 8-9 миллионов живут под настоящим государственным флагом», – говорит актер.

Журналист при этом снова возразил, что, дескать , обычные белорусы говорят: «У меня знакомых нет, кто голосовал за Лукашенко».

«А у меня, наоборот, масса знакомых, которые голосовали за Лукашенко. Но я знаю немало людей, которые голосовали против. Самое странное, что российские телевидение сторонников Лукашенко не показывает. Оно обожает показывать шум, гам на улице, женские походы. Но я не видел ни одной трансляции огромного съезда белорусских женщин. 15-16 тысяч там было. Вы представить не можете разницу лиц, которые были там, и тех, что на улице», – сказал Гостюхин.

Отметим, что Ворсобин далеко не первый раз вступается за белорусских майданщиков. Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», он поспорил на эту тему с публицистом Николаем Стариковым.

Кроме того, Ворсобин сожалел о провале ультиматума белорусской оппозиции Лукашенко.