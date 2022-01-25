Данилов пообещал «гуманно вернуть» Донбасс

25.01.2022  04:49 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Новости Украины

Россия может в ближайшем будущем официально признать республики Донбасса, однако «гуманная» Украина не может позволить себе вернуть эти территории военным путём.

Об этом на брифинге по итогам срочного заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может в ближайшем будущем официально признать республики Донбасса, однако «гуманная» Украина не может...

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«В феврале Госдума России рассмотрит проект обращения к Путину касательно признания так называемых республик ЛДНР. Допускаете ли вы, что такой сценарий вообще может произойти, что их признают, и какие могут быть последствия?» – спросил журналист.

«Учитывая, что в мои обязанности входит иногда знакомиться с документами, которые иногда рассматривают те институции, я ничему удивляться не могу. Потому что, когда речь об этих вещах, там может быть всё, что угодно.

Насколько это может быть принято мировым сообществом и нашей страной – давайте посмотрим, что будет происходить, и каким образом всё это будет двигаться дальше.

На сегодняшний день оккупированная территория Донецкой и Луганской областей – это наша земля, мы её вернём. Это вопрос времени. Но мы не можем вернуть её военным путём, потому что мы ответственные люди – погибнет гражданское население. У нас есть ответственность за гражданское население. При том, что мы являемся патриотами, мы должны ещё быть и гуманистами», – ответил Данилов.

Напомним, накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина всесторонне готовится к наступлению на Донбасс – в зону «ООС» стягиваются войска, военная техника и полученное от Запада летальное вооружение.

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