Депутат: Черниговская область поголовно «бачит» российское ТВНовости Украины
Киев не контролирует информационное пространство Черниговской области – вместо украинских СМИ жители региона смотрят российское и белорусское телевидение.
Об этом в ходе пресс-конференции заявил секретарь Черниговского городского совета VIII созыва Александра Ломако, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Давайте признаем, что на восьмом году войны мы постоянно обговариваем недостаточную эффективность работы государственных органов, не только Национальный совет по телерадиовещанию, но и СНБО, правительственные организации и учреждения, который отвечают за информационную безопасность.
Мы знаем, что у нас значительная часть приграничной Черниговской области фактически отрезана от украинского информационного продукта, но хуже всего, что жители региона пользуются информацией с России или Белоруссии, которые вещают антиукраинскую пропаганду», – тревожится Ломако.
Напомним, ранее в Мариуполе заявили, что несмотря ни на какие ухищрения украинского руководства, жители подконтрольной Киеву территории Донбасса продолжают смотреть российское телевидение.
Кроме того, раньше в Киеве отметили, что в большинстве европейских стран российские СМИ, такие как «Russia Today», пользуются огромной популярностью, а жители ЕС относятся к России и её президенту Владимиру Путину – крайне положительно.
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