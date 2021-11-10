Депутат: Черниговская область поголовно «бачит» российское ТВ

Киев не контролирует информационное пространство Черниговской области – вместо украинских СМИ жители региона смотрят российское и белорусское телевидение.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил секретарь Черниговского городского совета VIII созыва Александра Ломако, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте признаем, что на восьмом году войны мы постоянно обговариваем недостаточную эффективность работы государственных органов, не только Национальный совет по телерадиовещанию, но и СНБО, правительственные организации и учреждения, который отвечают за информационную безопасность.

Мы знаем, что у нас значительная часть приграничной Черниговской области фактически отрезана от украинского информационного продукта, но хуже всего, что жители региона пользуются информацией с России или Белоруссии, которые вещают антиукраинскую пропаганду», – тревожится Ломако.