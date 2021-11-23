Депутат Рады сообщил, что в декабре украинцев ограничат в потреблении электроэнергии

23.11.2021  11:55 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
Просмотров:
 
Дзен, ЖКХ, Украина, Энергетика
Новости Украины

Из-за энергетического кризиса на Украине правительство будет вынужденно ввести ограничения по потреблению электроэнергии для промышленности и бытовые потребителей.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за энергетического кризиса на Украине правительство будет вынужденно ввести ограничения по потреблению электроэнергии для...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

<iframe width=”725″ height=”408″ src=”https://www.youtube.com/embed/tTRTNUr5-wM” title=”YouTube video player” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

«Мы не должны допустить, чтобы влияли на общество и говорили, что всё хорошо, а любой, кто говорит, что всё плохо – предатель и паникёр. Профессиональные энергетики уверены, что на Украине чрезвычайная ситуация, как в газовом секторе, так и в энергетике.

В третью декаду декабря начнутся проблемы, когда будем вынуждены вводить ограничения потребления электроэнергии, как потребителей, так и промышленности. Это нужно будет, чтобы не допустить веерных отключений электроэнергии. Говорят, что нет графика веерных отключений, но они уже есть, для аварийной ситуации!» – сказал Кучеренко.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что практически каждый отопительный сезон Украина обращается за помощью к России и Белоруссии с просьбой покрыть нехватку электроэнергии.

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что реальная цена электроэнергии, выработанной на газовых блоках украинских ТЭС, может быть почти вдвое выше, чем предполагалось ранее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть