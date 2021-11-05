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05.11.2021 08:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Депутат Рады сожалеет, что Украина не может победить Россию в войне

Новости УкраиныУкраинским политикам, призывающим к войне, нужно подумать о людях, живущих на линии соприкосновения и...

Украинским политикам, призывающим к войне, нужно подумать о людях, живущих на линии соприкосновения и не провоцировать Москву на наступление.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мажоритарщик из города Счастье, который находится на линии соприкосновения, когда я слышу политиков, которые выступают за военное решение конфликта, у меня мурашки по телу. Возможно, эти люди были на линии фронта, но я вижу людей, которые там живут, они постоянно находятся под угрозой выстрелов, там совсем не до таких высказываний.

Возможно, кто-то считает, что мы можем победить военным путём, но к сожалению, я считаю, что сегодня мы не сможем этого сделать. Не нужно провоцировать Россию, которая потом будет рассказывать, что они помогали непризнанным республикам защититься, потому что эта помощь может быстро закончиться наступлением. Поэтому нужно взвешивать каждое слово, на Донбассе люди живут в страхе и умирают», – сказала Гриб.

Напомним, раньше в Москве заявили, что через пять лет Европу ждет региональная война на территории Украины, результатом которой станет раздел страны и включение в состав России всех юго-восточных областей по примеру Крыма.

Кроме того, ранее в Донецке отметили, что на случай полномасштабной агрессии Украины – защитники Донбасса рассматривают не только оборонный фактор.

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