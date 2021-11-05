Депутат Рады сожалеет, что Украина не может победить Россию в войне

05.11.2021 08:45 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украинским политикам, призывающим к войне, нужно подумать о людях, живущих на линии соприкосновения и не провоцировать Москву на наступление .

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявила депутат Верховной рады Виктория Гриб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как мажоритарщик из города Счастье, который находится на линии соприкосновения, когда я слышу политиков, которые выступают за военное решение конфликта, у меня мурашки по телу. Возможно, эти люди были на линии фронта, но я вижу людей, которые там живут, они постоянно находятся под угрозой выстрелов, там совсем не до таких высказываний. Возможно, кто-то считает, что мы можем победить военным путём, но к сожалению, я считаю, что сегодня мы не сможем этого сделать. Не нужно провоцировать Россию, которая потом будет рассказывать, что они помогали непризнанным республикам защититься , потому что эта помощь может быстро закончиться наступлением. Поэтому нужно взвешивать каждое слово, на Донбассе люди живут в страхе и умирают», – сказала Гриб.

Напомним, раньше в Москве заявили, что через пять лет Европу ждет региональная война на территории Украины, результатом которой станет раздел страны и включение в состав России всех юго-восточных областей по примеру Крыма.

Кроме того, ранее в Донецке отметили, что на случай полномасштабной агрессии Украины – защитники Донбасса рассматривают не только оборонный фактор.