Донецкий журналист: Народ не опускает руки – Россия оказывает колоссальную помощь

25.11.2021  18:59 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Финансы, Экономика


Жители ДНР и ЛНР чувствуют колоссальную поддержку России, которая позволяет жить лучше, чем во многих регионах Украины.

Об этом в эфире интернет-канала «СМЕРШ. Крымский фронт» заявил известный журналист Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Жители ДНР и ЛНР чувствуют колоссальную поддержку России, которая позволяет жить лучше, чем во...

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«У дончан и жителей ДНР не опускаются руки, поскольку люди понимают, что Россия оказывает колоссальную помощь. Да, военной помощи сейчас нет, есть финансовая, по линии всех министерств, по линии городов и областей, с которыми заключаются экономические и культурные договора, также наполнение бюджета идёт за счёт России.

Кроме этого, ДНР и ЛНР уже сейчас живут лучше, чем некоторые области и города Украины. У нас низкая коммуналка и зарплаты на уровне Украины» – сказал Бабицкий.

Напомним, ранее руководители Донецкой и Луганской народных республик запланировали совместную трёхлетнюю программу по комплексному развитию экономики

Кроме того, в Донецке заявили, что обладающий огромным экономическим потенциалом и населённый трудолюбивыми людьми Донбасс в будущем будет поддерживать другие регионы России.

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