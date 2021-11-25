«Остатки суверенитета за 700 миллионов»: Волга о меморандуме с МВФ

Новости Украины

Украина подписала меморандум с МВФ в обмен на очередной транш в 700 миллионов долларов. Документ включает ряд пунктов, которые, как утверждают ряд наших собеседников в Киеве, прямо противоречат интересам страны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так, до апреля 2022 года должна быть «улучшена» процедура отбора главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которого не могут назначить с 2020 года. Парламент обязан изменить антикоррупционное законодательство так, чтобы расширить полномочия и усилить независимость от украинских властей САП.

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Кроме того, до лета 2022 года будет проведена корпоратизация НЭК «Энергоатом». Компания получит такой же набсовет из неподконтрольных властям членов», который сегодня есть у «Укрзализницы». Определять политику набсовета будут определять иностранцы.

Также власти обязались не заменять налог на прибыль налогом на выведенный капитал. При этом введение налога на выведенный капитал было одним из предвыборных обещаний Владимира Зеленского.

Экс-депутат Верховной рады Василий Волга считает нынешний меморандум с МВФ «расшифровкой» хартии о стратегическом партнерстве, подписанной между США и Украиной.

«В этой хартии был, к примеру, такой пункт, что Америка имеет амбициозный план в отношении экономики Украины. Там даже был намёк, в чём именно заключается этот амбициозный план – Америка приветствует приватизационный процесс, и надеется, что представители американского бизнеса примут участие в дальнейшей приватизации. А что у нас можно ещё в дальнейшем приватизировать? У нас осталась ещё железная дорога и энергетика, конечно же, в первую очередь самый лакомый кусочек – атомная энергетика», – отметил Волга.

«Также говорилось о введении корпоративного способа управления, но мы уже неоднократно видели, что корпоратизация является началом процесса приватизации. Меморандум с множеством новых «маяков» был подписан практически сразу же после подписания хартии и получения своего рода подачки в виде нынешнего транша. Мол, вот вам, получите первый кусочек, а когда будут сделаны реальные шаги по корпоратизации самого жирного куска экономики – получите остальное», – считает наш собеседник.

«Кроме того, в условиях меморандума очень чётко читается очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. То есть американский бизнес хочет прийти, приватизировать то, что выгодно (и в этом заключается «амбициозный план»), и сделать так, чтобы это было прибыльно и сверхприбыльно. Поэтому украинская власть продолжает работать на то, чтобы в очередной раз в два и более раза поднять коммунальные тарифы» – убежден политик.

По его мнению, несмотря на то, что меморандум включает много пунктов, осуществимость которых вызывает вопросы, нынешнее правительство вполне способно выполнить все из них.

«При наличии политической воли всё, что намечено в меморандуме, выполнить можно. Зеленскому удалось абсолютно монополизировать власть в государстве, изобретя такой существующий вне Конституции инструмент, как СНБО и его санкции. Он также обошёл судебную систему, получив такой квазисудебный инструмент. И этот инструмент позволяет выполнить всё», – резюмировал Волга.