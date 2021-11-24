Глава ДНР обещает помощь Донбасса российским регионам

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Обладающий огромным экономическим потенциалом и населённый трудолюбивыми людьми Донбасс в будущем будет поддерживать другие регионы России.

Об этом в ходе интервью каналу «Sputnik» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы всегда воспринимали себя, Донбасс, ни в коем случае не как регион-иждивенец, который живёт за счёт кого-то. Мы благодарим за гуманитарную помощь – конечно, мы благодарны. Но нам стыдно за это. Мы привыкли работать. Мы не отказывались работать. Мы хотим работать. Донбасс – это шахты, металлургия, со всеми вытекающими. Мы готовы работать – нам просто не дают», – сказал Пушилин.

Он подчеркнул, что обладающим огромным экономическим потенциалом Донбасс нацелен начать помогать другим регионам России.

«И конечно, мы рады, что можем говорить – нам не потребуется гуманитарная помощь. Мы готовы зарабатывать, готовы помогать тем регионам, которым потребуется помощь. Мы на это нацелены. Мы понимаем, что только так большая страна и может выжить. Не могут все регионы быть самодостаточными, или на постоянной основе выходить на прибыль. Есть разные условия, внешние факторы. И взаимоподдержка позволяет существовать большой стране», – резюмировал глава ДНР.