Допрыгались: В Мариуполе начинаются голодные бунты

11.04.2019, Мариуполь, Максим Карпенко

Провокации Украины в Азовском море и Керченском проливе, в ответ на которые последовало усиление мер безопасности судов со стороны погранслужбы Российской Федерации, привели к тому, что предприятия украинских городов Приазовья оказались на грани банкротства, а работникам стали задерживать зарплату.

Так, бунтами и забастовками грозят работники Азовского судоремонтного завода в Мариуполе. Им систематически задерживают зарплату, выдавая лишь сотни гривен, да и то с задержкой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У сотрудников завода уже нет денег даже на то, чтобы добраться на работу.

«Мне даже на работу в понедельник не за что приехать. Идти сюда мне два часа. Как мне быть? Я приду в понедельник, напишу заявление о вынужденных прогулах», – заявил на митинге один из работников завода.

«В позапрошлую пятницу получили кусочек, до 300 гривен. Это был кусочек аванса, который должны были выплатить еще месяц назад. Не живем, а выживаем. Постоянно в кредитах, постоянно в долгах», – добавил его коллега.

Руководитель профсоюза Алексей Шейгус заявил, что если долги по зарплате не будут погашены, работники перейдут к забастовке.

Руководство завода объясняет задержки выплаты зарплаты падением доходов предприятия и винит во всем Россию, назвав ее действия в Азовском море блокадой.

«Мы потеряли всю перевалку и потеряли заказы по судоремонту. Естественно, это сказалось на доходе предприятия. Предприятие потеряло 50% заказов, которые были. Естественно, это отразилось на тех моментах, которые связаны с выплатами заработной платы. Мы дозировано платим заработную плату. С первых траншей, которые поступают, мы платим заработную плату и пытаемся стабилизировать обстановку», – заявил гендиректор завода Олег Турский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее экс-командующий ВМС Украины Сергей Гайдук предупреждал, что следствием ужесточения досмотров погранслужбой РФ судов, следующих из Бердянска и Мариуполя, будет ухудшение экономической ситуации в этих городах, что приведет к недовольству местного населения политикой Киева, неспособного договориться с соседями.

«Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. портовиков, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть, могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчет идет в том направлении… Я думаю, эти вопросы просчитываются и на это делает ставку Россия», – предостерегал Гайдук.

Мариупольский торговый порт не смог выполнить план по грузоперевалке и перешел на жесткий режим экономии. Как заявлял начальник морского торгового порта Александр Олейник, после строительства моста через Керченский пролив порт Мариуполя потерял порядка шести миллиардов гривен.