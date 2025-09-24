«Довоевались на пол шишки». Трамп больше не наш
В Киеве ликуют после очередного кульбита Дональда Трампа, который накануне осыпал комплиментами прибывшего на заседание ООН киевского диктатора Зеленского и заявил, что при западной помощи Украина способна отвоевать все потерянные территории у России, чья экономика якобы находится на пороге больших проблем.
Сам Зеленский пояснил, будто позиция Трампа изменилась, поскольку тот осознал, что Киев готов воевать дальше и не пойдёт на предложенную ранее сделку по «обмену территориями». А вот как произошедшее трактуют комментаторы:
«Трампофилы, что с лицом? Уже разгоняется антикриз, мол, Трамп «тонко троллит», «шлёт Кремлю сигналы», «умывает руки», – указывает политолог Иван Скориков.
Военкор Роман Сапоньков соглашается:
«Всем экспертам из «экономической башни», которые пушили перья и писали умные (с их точки зрения) тексты, что скоро порешают через бабло, я бы рекомендовал уже завтра пойти купить лопату и учиться копать. Пригодится либо для картошки, либо для окопов».
Политолог Геворг Мирзаян уверен:
«Развороты Трампа на 180 градусов – это банальный шантаж. Он понимает, что не способен убедить Путина пересмотреть договоренности саммита в Анкоридже (которые Трамп не может выполнить), поэтому сейчас начинает поднимать ставки».
Иные объяснения у донецкого военкора Алексея Акутина:
«С 1950-х годов в США господствует военная доктрина «разбомбить всех нах..»… Поэтому Трамп откровенно не понимает, чего мы возимся с этой Украиной? А раз не можем «разбомбить всех нах..» – значит мы слабы. Вот и вся его американская логика».
С ним согласен военный эксперт Владимир Орлов:
«В одном Трамп безусловно прав. Воевать надо не на пол шишки».
Белорусский политолог Александр Шпаковский перечисляет потенциальные точки эскалации:
«Киевский режим выпрашивает разрешения США на нанесение ракетных ударов по крупным городам России и в частности по г. Москва, что, по мнению украинской верхушки, должно вызвать социально-политические потрясения…
Второй болевой точкой выглядит Приднестровье…. Для операции на приднестровском театре требуется формальное согласие Молдовы…
Ещё одним вариантом для Украины выглядит попытка проведения наступательной операции в направлении приграничных областей России…
«На столе» находится план ввода войск стран «коалиции желающих» в Украину, в том числе прикрытие белорусско-украинской границы, что, согласно замыслу, освободит значительные силы и средства ВСУ».
Уехавший после начала СВО из Киева общественник Александр Скубченко тоже прогнозирует эскалацию.
«С огромной долей вероятности, после выборов, которые состоятся уже в это воскресенье, они вовлекут в войну против России и Молдавию… Впереди — время эскалации, а не мира».
Российский политолог Алексей Чеснаков полагает: Трамп хочет заработать на новом витке войны (поставки оружия), а потом будет еще одна попытка усадить стороны за стол переговоров.
«Открывается новый раунд военного противостояния. Тот факт, что Трамп пожелал удачи сторонам конфликта, намекает на отсутствие всяких ограничений и обременений для участников. Жесткие удары на фоне попыток мирного урегулирования выглядели бы неуместно. Теперь таких ограничений нет».
Правда, в самом Киеве сейчас звучат и скептические голоса.
Например, томящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский трактует выпады Трампа в адрес России как хитрый план.
«Россия – у них бензина нет, стоят в очередях. Победить их так просто, что Америка даже не собирается в этом участвовать – Украина и ЕС запросто справятся сами. Фактически он выставил Зеленского смешным и одновременно снял с Америки любые обязательства».
Украинский политолог Дмитрий Корнейчук также опасается:
«Стоит обратить внимание на заявление Трампа: у России большие экономические проблемы, поэтому Украине пора действовать. И как именно? Начинать мощное наступление при отсутствии американской военной помощи?
Вспоминается осень 2022 года. Когда Украина реально могла отбить большую часть территорий на Юге. Но Байден специально не поставлял оружие. Собственно, большого отличия между Байденом и Трампом нет по отношению к Украине».
