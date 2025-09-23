Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Американский президент Дональд Трамп опубликовал пост в социальной сети, в котором объявил, что даёт полный карт-бланш Украине, Европе и НАТО на возвращение освобождённой армией РФ Новороссии и даже «пойти дальше».

Он добавил, что Россия слаба экономически, и Вашингтон поставит для её разгрома любое количество оружия, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

