Дроздов: Арестович будет подминать под себя электорат Медведчука

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С запретом на Украине «ОПЗЖ» и других «пророссийских» партий, опустевшую электоральную нишу будет занимать экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Об этом в эфире телеканала «NTA» заявил пропагандирующий оголтелую русофобию львовский телеведущий Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас осиротела целая политическая ниша так называемой неоваты. С запретом «ОПЗЖ» и других пророссийских партий СНБО не запретил идеологию рас и избирателей. А я не поленился и подсчитал, сколько эти партии набрали голосов за 2019 и 2020 года. Сообщаю – два с половиной миллиона. Это гигантская ниша, которая гарантирует второе место во всех рейтингах. Собственно, бывшая ниша «ОПЗЖ», по большому счёту пророссийская, юго-восточная, русскоязычная, с либеральным или очень скептическим взглядом на всё украинское», – сказал русофоб.

Дроздов уверен, что команда президента Украины Владимира Зеленского будет пытаться занять эту избирательную нишу с помощью Алексея Арестовича.

«Зайти в эту нишу в условиях отсутствия какой-либо конкуренции, когда нет политической жизни, всё стоит на паузе, никакие политические процессы не происходят, потому что война. Единственный, кто может зайти на эту нишу – это власть. И ту фигуру, которую мы сегодня обговаривали (Алексей Арестович – прим.), я считаю очень эффективным политическим персонажем, который очень хорошо заходит именно на эту публику. И не зря он постоянно озвучивал тезисы, связанные с опусканием украинских тем», – возмутился он.

Отметим, что ранее Арестович признал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО.

После этого на Украине разразился скандал, а Воздушные силы ВСУ, сели в лужу, попытавшись опровергнуть слова чиновника.

В итоге на Арестовича посыпались обвинения и угрозы, после чего он заявил, что допустил ошибку из-за хронического недосыпания и подал в отставку.