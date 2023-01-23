«Национальная катастрофа!» – обиженный Арестович набросился на украинский гимн

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Несмотря на заверения киевской пропаганды, у ВСУ столь мало шансов победить Россию, что непонятно, проживёт ли Украина ближайшие месяцы.

Об этом в эфире видеоблога объявленного Следкомом РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подумайте о двух архетипах. Первый – это Чёрная рада. Она вот четырнадцатого проявилась во всей красе. А второй сюжет – это слова нашего гимна. Там есть очень любопытные строчки. Звучат они так: «Душу и тело мы положим за нашу свободу». Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, социальная инженерия? Что будет в мире после победы? Там есть только «положим душу и тело», а что дальше?», – возмутился экс-советник.

По мнению Арестовича, депрессивный гимн и грызня среди руководства – приведут украинскую нацию к гибели.

«Сочетание «положим душу и тело», то есть будем воевать, пока все не умрём, и Чёрной рады «будем убивать друг друга, лишь бы кто-то не счёл себя новым гетьманом», оно для нас убийственно. Сочетание этих двух архетипов для нас – смерть! Национальная катастрофа! Чёрная дыра украинского коллективного бессознательного», – резюмировал он.

Отметим, что ранее Арестович признал, что жилой дом в Днепропетровске был разрушен из-за неудачной работы украинских систем ПВО.

После этого на Украине разразился скандал, а Воздушные силы ВСУ, сели в лужу, попытавшись опровергнуть слова чиновника.

В итоге на Арестовича посыпались обвинения и угрозы, после чего он заявил, что допустил ошибку из-за хронического недосыпания и подал в отставку.

Кроме того, накануне Алексей Арестович утверждал, что как только киевское руководство начнёт «грызться друг с другом», Украина проиграет в кратчайшие сроки.