Зеленского будут свергать как «крота России»

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Новости Украины

Конкуренты Владимира Зеленского не случайно уже несколько месяцев раскручивают тему предательства как причины провала спецоперации по выманиванию и аресту летевших через Белоруссию бойцов российской ЧВК – бывших ополченцев Донбасса.

Тема «агентов России в окружении Зеленского» по задумке должна спровоцировать уличные акции за свержение президента. Добиться таких манифестаций, используя тему невиданного роста тарифов, не удалось. Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Карасева, претензии Зеленского на монопольную власть и переизбрание на второй срок вынуждает всех олигархов объединиться против прещидента.

«Мы видим сейчас идет этот процесс трансформации во «все против него». Очень трудно раскачать ситуацию против президента по тарифам – в конечном счете, это дело Кабмина, – это управленческая проблема некомпетентности, непрофессионализма, коррупции и так далее. Но проблема государственной измены, проблема на работу спецслужб… Это уже не команда Зеленского, это команда «кротов» России… Это уже серьезно, это поднимает эмоцию. Для того, чтобы сформировалась полноценная, уличная протестная политика, Майдан, необходима какая-то эмоция, чтобы она ударила так, чтобы она шокировала», – заявил Карасев.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что в годовщину начала так называемого Евромайдана в Киеве прошла акция, на которой протестующие выдвинули ультиматум президенту Зеленскому и объявили о подготовке структур Майдана.