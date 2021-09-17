«Эффективно действуют!» – Арестович напуган голосованием ЛДНР на выборах в Госдуму

Выборы в Госдуму РФ, которые проходят и в Донбассе, якобы являются фактическим выходом Москвы из Минских соглашений.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для нас выборы в Госдуму РФ – это важно. Потому что они пытаются использовать наше население, с оккупированных территорий, которым они выдали российские паспорта, плюс Крым. Таких людей около миллиона, а по некоторым данным – и больше.

Если два миллиона, то они пытаются выиграть два процента населения. При том уровне фальсификации, который они затеяли, это не лишняя история.

Более того, два человека баллотируются от ЛНР и ДНР. «Единая Россия» идёт на милитаристской риторике, у них «ястребы» в первом списке. И понятно, почему имеет место быть обострение на фронте, это одна из причин», – рассуждает он.