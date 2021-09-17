«Эффективно действуют!» – Арестович напуган голосованием ЛДНР на выборах в Госдуму

«Эффективно действуют!» – Арестович напуган голосованием ЛДНР на выборах в ГосдумуНовости Украины
Выборы в Госдуму РФ, которые проходят и в Донбассе, якобы являются фактическим выходом Москвы из Минских соглашений.
Об этом в эфире YouTube-канала «Politeka» заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Для нас выборы в Госдуму РФ – это важно. Потому что они пытаются использовать наше население, с оккупированных территорий, которым они выдали российские паспорта, плюс Крым. Таких людей около миллиона, а по некоторым данным – и больше.
Если два миллиона, то они пытаются выиграть два процента населения. При том уровне фальсификации, который они затеяли, это не лишняя история.
Более того, два человека баллотируются от ЛНР и ДНР. «Единая Россия» идёт на милитаристской риторике, у них «ястребы» в первом списке. И понятно, почему имеет место быть обострение на фронте, это одна из причин», – рассуждает он.
Кроме того, Арестович обвинил Россию в «фактическом выходе» из Минских соглашений.
«И это грубейшее нарушение международного права. Кроме того, РФ, организовывая поезда и голосования, расписывается в том, что они, во-первых, грубо нарушают Минские соглашения, фактически выходят из них.
Во-вторых, они осуществляют эффективный юридический, административный и транспортный контроль над оккупированными территориями. И после этого кричать «нас там нет» очень сложно», – считает «чиновник».
Также он предложил прислушаться к мнению Европарламента и не признать выборы в Госдуму.
«Европарламент принял постановление, в котором рекомендовал Еврокомиссии не признавать результаты выборов. За многочисленные нарушения – грузинские, наши, молдавские территории», – резюмировал Арестович.
Напомним, накануне Алексей Арестович заявлял, что встреча президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы позволит Киеву отказаться от выполнения «Минских соглашений».
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