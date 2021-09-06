В офисе Зеленского объявили, что не собираются выполнять «Минск»

06.09.2021 11:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Встреча президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы позволит Киеву отказаться от выполнения «Минских соглашений».

Об этом в эфире интернет-канала «Фейгин Live» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в США, превзошло все наши ожидания – людей, которые готовили этот визит. Мы готовились к более прохладному приёму и не ожидали, что так всё произойдёт. Афганский кризис в сочетании с украинским фактором дали эффект, когда мы получили больше, чем ожидали. Мы по Минским соглашениям не поддались давлению на фронте», – сказал Арестович.

Он считает, что России больше не удастся никому навязать «свою трактовку» Минских соглашений.

«России не удалось продавить через Запад свою трактовку Минских соглашений. И тогда рухнула вся конструкция Кремля, которая сводилась к навязыванию нам прямых переговоров с ЛДНР. А Меркель в Киеве сказала , что против прямых переговоров. И слова «Минские соглашения» не были произнесены во время встречи Байдена м Меркель. То есть конструкт, который эти люди строили на крови семь лет, рухнул. Проблема была в том, что Запад с ними заигрывал, пытаясь как-то порешать, и над нами висел дамоклов меч… Больше никогда России не удастся сделать повесткой ни в Украине, ни на Западе, российскую трактовку Минских соглашений», – резюмировал советник.

Напомним, ранее Алексей Арестович признался , что Украина не расценивает «Минские договоренности» как обязательный к выполнению документ, потому допускает его трактовки на свой манер.

Кроме того, накануне в Киеве заявили , что время, когда Киев, с помощью западных «партнёров», может позволять себе игнорировать международные договорённости и продолжать войну в Донбассе, подходит к концу.