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06.09.2021 11:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Минский процесс, Политика
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В офисе Зеленского объявили, что не собираются выполнять «Минск»

Встреча президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы позволит Киеву...

Встреча президента США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским якобы позволит Киеву отказаться от выполнения «Минских соглашений».

Об этом в эфире интернет-канала «Фейгин Live» заявил спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что произошло в США, превзошло все наши ожидания – людей, которые готовили этот визит. Мы готовились к более прохладному приёму и не ожидали, что так всё произойдёт. Афганский кризис в сочетании с украинским фактором дали эффект, когда мы получили больше, чем ожидали. Мы по Минским соглашениям не поддались давлению на фронте», – сказал Арестович.

Он считает, что России больше не удастся никому навязать «свою трактовку» Минских соглашений.

«России не удалось продавить через Запад свою трактовку Минских соглашений. И тогда рухнула вся конструкция Кремля, которая сводилась к навязыванию нам прямых переговоров с ЛДНР. А Меркель в Киеве сказала, что против прямых переговоров. И слова «Минские соглашения» не были произнесены во время встречи Байдена м Меркель. То есть конструкт, который эти люди строили на крови семь лет, рухнул. Проблема была в том, что Запад с ними заигрывал, пытаясь как-то порешать, и над нами висел дамоклов меч… Больше никогда России не удастся сделать повесткой ни в Украине, ни на Западе, российскую трактовку Минских соглашений», – резюмировал советник.

Напомним, ранее Алексей Арестович признался, что Украина не расценивает «Минские договоренности» как обязательный к выполнению документ, потому допускает его трактовки на свой манер.

Кроме того, накануне в Киеве заявили, что время, когда Киев, с помощью западных «партнёров», может позволять себе игнорировать международные договорённости и продолжать войну в Донбассе, подходит к концу.

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