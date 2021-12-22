Экс-депутат Рады: Зеленский готов на всё ради встречи с Путиным

22.12.2021  20:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

За прошедшие несколько лет и Украина, и Запад значительно ослабли и стали разобщёнными, что позволило Москве изменить риторику и начать выдвигать жесткие ультиматумы.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил экс-депутат Верховной рады Александр Бригинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие несколько лет и Украина, и Запад значительно ослабли и стали разобщёнными, что...

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«Мы прошли пять лет войны без жестких ультиматумов. Потому что на Украине и в мире была достаточно сильная консолидация – и в середине общества, и вокруг Украины, и Путин не решался открыто шантажировать весь мир.

Но с приходом Зеленского и коалиция начала разваливаться, и в стране у нас хаос. И потому можно это использовать», – переживает он.

Однако, по мнению Бригинца, из-за своих действий Украина в скором времени лишится поддержки Запада и останется один на один с Россией.

«С одной стороны, Путин выдвигает требование к НАТО не принимать Украину и отменить перспективы Украины. Его логику можно понять. Но параллельно Зеленский тоже ставит ультиматум НАТО – говорит, что в следующем году Украину должны принять в НАТО.

Фактически, получается, что обе стороны, и Путин и Зеленский, начинают выдвигать требования к НАТО. Но Альянс, скорее всего, сделает всё возможное, чтобы послать и одного, и второго.

Мне кажется, что они этого хотят, мы опять останемся один на один с РФ. Вы думаете, не это надо Зеленскому, чтобы сесть за стол прямых переговоров с Путиным? Я думаю, именно это и надо», – рассуждает экс-депутат.

Напомним, накануне Владимир Путин заявил, что Россия серьезно озабочена наращиванием у своих границ военной группировки США и НАТО, а также проведением крупномасштабных учений, в том числе, незапланированных.



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