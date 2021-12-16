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Новости Украины

Украинские политики и чиновники должны начать официально посещать территорию ЛДНР для того, чтобы проводить разведку в молодых республиках.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший глава Следственного управления СБУ Василий Вовк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Слушайте, нет никакой опасности поехать на неподконтрольную территорию украинскому чиновнику с мандатом от президента или министра, той же госпожи Верещук. Поехать туда и поговорить, выполнить эту необходимую вещь, хотя бы поговорить и услышать людей. Можете назвать это разведкой или зондированием, почему бы и нет? А мы топчемся на одном месте и согласны все, что это никому не нужно, потому что встречи заканчиваются ничем», – заявил Вовк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Запад слаб перед президентом России Владимиром Путиным и уже восемь лет занимается лишь угрозами «адских санкций», а не их применением.

Напомним, ранее в Киеве отметили Соединенные Штаты не намерены способствовать урегулированию конфликта в Донбассе, несмотря на регулярные заявления о необходимости выполнения Минских соглашений.

Кроме того, в Киеве заявили, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы провести с ним прямые переговоры.