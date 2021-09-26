Украинский коммерсант жалуется на тотальное рейдерство в Киеве

Вести бизнес на Украине крайне трудно, потому что все крупные предприятия постоянно захватываются рейдерами.

Об этом в ходе Фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил основатель торгово-производственной группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«В трёх больших гипермаркетах, которые у нас открыты в Киеве, в Дарнице, на проспекте Победы и на Петровке, каждый из них в аренде, потому что мы не можем себе позволить покупать помещения, в каждом из них рейдерские захваты и смена собственников. Работать очень сложно, мы заключаем контракт, вкладываем деньги в ремонт, сейчас порядка 11 миллионов гривен.

Мы вкладываем в ремонт, заключаем договор, а потом приходят рейдеры и говорят, что прошлый контракт был при предшественниках. Работать очень сложно в такой ситуации. И действительно, верховенство права – проблема номер один», – сказал Соколовский.