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26.09.2021 22:16 (Мск), Днепропетровск, Игорь Шаповалов
 
Дзен, Киев, Украина, Экономика коллапса
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Украинский коммерсант жалуется на тотальное рейдерство в Киеве

Новости УкраиныВести бизнес на Украине крайне трудно, потому что все крупные предприятия постоянно захватываются рейдерами....

Вести бизнес на Украине крайне трудно, потому что все крупные предприятия постоянно захватываются рейдерами.

Об этом в ходе Фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил основатель торгово-производственной группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В трёх больших гипермаркетах, которые у нас открыты в Киеве, в Дарнице, на проспекте Победы и на Петровке, каждый из них в аренде, потому что мы не можем себе позволить покупать помещения, в каждом из них рейдерские захваты и смена собственников. Работать очень сложно, мы заключаем контракт, вкладываем деньги в ремонт, сейчас порядка 11 миллионов гривен.

Мы вкладываем в ремонт, заключаем договор, а потом приходят рейдеры и говорят, что прошлый контракт был при предшественниках. Работать очень сложно в такой ситуации. И действительно, верховенство права – проблема номер один», – сказал Соколовский.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что единый государственный реестр юридических лиц Украины фактически не подчиняется никому, что дает возможность менять форму собственности и владельцев предприятий Украины.

Кроме того, в Киеве отметили, что СБУ совместно с рядом других государственных предприятий намеренно уничтожает украинскую экономику и производство.

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