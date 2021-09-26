Украинский коммерсант жалуется на тотальное рейдерство в Киеве

Украинский коммерсант жалуется на тотальное рейдерство в КиевеНовости Украины
Вести бизнес на Украине крайне трудно, потому что все крупные предприятия постоянно захватываются рейдерами.
Об этом в ходе Фестиваля блогеров «Днепровский пост» заявил основатель торгово-производственной группы компаний «Текстиль-Контакт» Александр Соколовский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В трёх больших гипермаркетах, которые у нас открыты в Киеве, в Дарнице, на проспекте Победы и на Петровке, каждый из них в аренде, потому что мы не можем себе позволить покупать помещения, в каждом из них рейдерские захваты и смена собственников. Работать очень сложно, мы заключаем контракт, вкладываем деньги в ремонт, сейчас порядка 11 миллионов гривен.
Мы вкладываем в ремонт, заключаем договор, а потом приходят рейдеры и говорят, что прошлый контракт был при предшественниках. Работать очень сложно в такой ситуации. И действительно, верховенство права – проблема номер один», – сказал Соколовский.
Напомним, ранее в Киеве заявили, что единый государственный реестр юридических лиц Украины фактически не подчиняется никому, что дает возможность менять форму собственности и владельцев предприятий Украины.
Кроме того, в Киеве отметили, что СБУ совместно с рядом других государственных предприятий намеренно уничтожает украинскую экономику и производство.
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