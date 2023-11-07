Фарион и «москворотые»

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Неожиданное продолжение получил скандал с сумасшедшей Ириной Фарион, публично наехавшей на «азовцев» за нежелание переходить на мову и обозвавшей их по этому поводу «неукраинским сбродом» и вообще «русскими».

Сначала злую отповедь соратнице Тягнибока дал один из публичных лиц «Азова» Максим Жорин. В его тг-канале от имени «побратимов» Фарион была на чистом русском языке публично послана на йух, а правоохранителей призвали «обратить внимание деятельность этой конченой п**ды, которая раскалывает украинское общество по фсбшным методичкам».

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Сама Фарион за ответом в карман не полезла и публично послала боевиков «Азова» и им сочувствующих в Россию:

«Учите язык, если есть мозг. Или к пуйлу марш. Там все москворотые. Есть еще, правда, батальоны Сибирь», – написала она в комментариях в Инсте.

Ответом уже на это очевидное хамство стала целая череда тик-ток видео, записанных украинскими военными, резонно предположившими, что, раз они по меркам расово правильной тягнибокерши такие уж неполноценные и недостойные защищать Украину и вообще жить в ней, было бы логично уволить таких русофонов из рядов ВСУ и открыть ныне закрытые границы, чтобы все эти люди могли покинуть Украину, а фарионы пускай защищают себя от Путина сами.

В этот некуртуазный обмен любезностями вмешался даже обычно косящий глаза в сторону при виде явного и бесстыжего ущемления языковых прав соотечественников украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. В этот раз «поднявший веки» подобно гоголевскому Вию и накатавший донос в СБУ и Нацполицию Украины уже на саму Фарион – «по поводу негативных высказываний и обвинений в отношении военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые общаются на русском языке».

«Напоминаю, что нежелательное для личности и/или группы лиц поведение, целью или следствием которого является унижение их человеческого достоинства по определенным признакам или создание в отношении такого лица или группы лиц напряженной, враждебной, оскорбительной или пренебрежительной атмосферы – это давление, форма дискриминации, что запрещена действующим законодательством Украины», – отмечает в своем доносе Лубинец, внезапно вспомнивший, что риторические упражнения львовской нацистки подпадают под 161-ю статью УК Украины.

Что характерно – когда та же Фарион публично оскорбляла других сограждан, «неправильных» антимайданных или вообще пророссийских взглядов, не защищенных «кошерным» брендом «Азова», омбудсмен молчал в тряпочку. А тут – прорвало. Двойные стандарты как они есть.

Свои пять копеек в обмен любезностями между Ириной Фарион и русскоязычным «Азовом» решил вставить и украинский боксер-чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжелом весе, несостоявшийся боец теробороны, а с недавнего времени еще и обладатель испанского ВНЖ Александр Усик.

Потенциальный кандидат в президенты Украины обратился в стихах к «языковеду» Фарион ( ). Правда, свое обращение предусмотрительный Усик записал почему-то на мове – видимо, подстраховался от возможных нападок со стороны шпрехенфюреров. Даю этот шедевр укрословесности в подстрочном переводе на русский. Желающие насладиться оригинальным звучанием могут сделать это, открыв прикрепленное видео.

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«Стихотворение посвящается Ирине Фарион. Смотрите, Ирочка, я одет – все, как вы любите», – предваряет свою декламацию Усик.

«Фарион свой рот открыла И полезло изо рта: мусор видит это чудо, поливает не щадя: «Если бы я была у власти, всех бы научила я Как вести себя, как думать, Как вам жить сказала бы я» Дорогая вы, Ирина, сколько погубили душ? Сколько написали писем Вы в контору красных груш? В молодости вы активно Представляли КПСС (здесь не в склад, извиняюсь) А сейчас кричите громко Что враги все – это стресс Вы — агент Кремля уж точно Здесь и к бабке не ходи Я желаю вам досрочно Счастья, радости, любви»

«Всем ребятам, защищающим нашу страну – уважение, невероятное уважение. Слава Украине», – добавляет Усик в финале, расшаркавшись уже перед «защитниками- азовцами».

Смешно, но мелкий пропагандист на службе у ГУР МО Денис Гороховский не преминул использовать всю эту историю в качестве примера «демократичности» Украины:

«А вообще мне тут подумалось: представьте как сейчас сложно кремлевским пропагандистам. Азов на русском языке послали Фарион, которая пыталась рассказывать, кто на каком языке должен говорить. Это ж надо как-то объяснить, а в рамки российской пропаганды это совсем не ложится. Думаю, что будут замалчивать и вообще не поднимать данную ситуацию», – написал он у себя в телеге.

В целом это, конечно, яркий пример пребывания укропропагандистов в своей особой параллельной реальности.

Для российских СМИ тот факт, что половина «Азова» – это по происхождению этнически русские люди, говорящие на русском языке – давно никакой не секрет и никакая не сенсация. В конце концов, важно ведь не на каком языке ты говоришь, а что именно ты говоришь.

Мы знаем тонны славословий в адрес украинских коллаборантов на языке Пушкина, а при этом самое гневное и талантливое стихотворное обличение бандеровцев, написано на украинском языке украиноязычным поэтом Василем Симоненко.

А тем временем еще один украинский блогер Мирослава Бердник обратила внимание на то, что вся эта пиар-вакханалия вокруг священного права боевиков «Азова» на русский язык происходит на фоне реального лишения русофонов в том же Львове базового права на медобслуживание.

В качестве доказательства Бердник приводит свидетельство местного жителя, из которого следует, что «если вы русскоязычный и попали в больницу во Львове – вам надо побеспокоиться о переводчике, поскольку иначе вас лечить не будут. Кстати, врут, когда ссылаются на 27 статью закона о языке. Она – о языке интерфейсов. О медицине – статья 33. И там указано, что обслуживание пациента может быть и на его родном языке», – приводит она данные львовянина.

И действительно, в государстве классического апартеида, которым стала постмайанная Украина, действует принцип «Что дозволено Юпитеру, не положено быку». Если ты представитель какой-то верней социально одобряемой и идеологически «правильной» группы – ты можешь сколько угодно бравировать напоказ своей русскостью. И при случае за тебя вступятся даже привыкшие смотреть совсем в другую сторону госчиновники.

Если ты Аваков, Арестович, боевик «Ахова» или ветеран какого-нибудь майдана – будь уверен, найдутся тысячи причин сделать персонально для тебя десятки исключений из принятых для остальной ширнармассы людоедских законов.

И та же госмашина обрушит на тебя всю свою карательную мощь, если ты стоишь внизу общественной пирамиды и не обременен «нужными» социальными связями. Если ты простой рабочий, пенсионер, таксист, официант или кассир в супермаркете.

Вот такая вот прикладная история про языкознание получается. Хотя, по правде, история эта совсем не о языке.