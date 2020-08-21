Экс-министр ДНР опасается похищения украинскими спецслужбами

21.08.2020, Москва, Олег Кравцов

Попытки украинских спецслужб вывезти с территории России командиров ополчения ЛДНР происходят постоянно.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявил бывший министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР Алексей Красильников, комментируя провалившуюся на днях и пресеченную ФСБ попытку похитить неназванного командира ополченцев.

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«Недели две назад ко мне пришли представители определённых структур, сказали, что есть опасность некой провокации, не хочу ли я рассмотреть вариант предоставления госзащиты. А что это даст? Если надо, все равно найдут. Я отказался. Я думаю, что попытки вывезти на Украину бывших лидеров ополчения происходят постоянно.», – считает Красильников.

«Что со мной происходило – появились в окружении разные лица, очень непонятные, пришлось покинуть Крым, где я пребывал последние годы, перебраться во Владикавказ. Все равно нашли по регистрационным данным, пошли по адресам. За деньги узнать, где человек, в России не составляет никакой проблемы», – сказал экс-министр.

По его словам, бывшие ополченцы не хотят в Москве регистрироваться, потому что найти их здесь элементарно.

«Завербовали бывшую супругу, она постоянно проживает на Украине, и используют несовершеннолетних детей, которые сейчас находятся со мной. Сейчас я получил гражданство РФ, до этого было убежище и у меня, и у детей. Стараюсь не светить место своего жительства, потому что понимаю, что выдернуть на разговор, заманить в ловушку не стоит никакого труда», – опасается Красильников.

Напомним, что российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.

До этого в Киеве рассказали, как СБУ провалила важную спецоперацию, на разработку которой ушел целый год.

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