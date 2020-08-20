Киев перенес войну на территорию РФ. От Москвы требуют жесткого ответа

20.08.2020, Москва, Максим Карпенко

Названы предполагаемые фамилии деятелей и командиров ЛДНР, которых планировали похитить на территории РФ агенты СБУ, о чем сообщалось сегодня.

Речь может идти об экс-главе ЛНР Игоре Плотницком, бывшем министре обороны ДНР Игоре Стрелкове и других связанных с ЛДНР деятелях.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Об этом в своем блоге пишет российский военный журналист Семен Пегов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По информации Пегова, задержание украинских силовиков в Московской области произошло несколько дней назад, но известно об этом стало лишь сегодня, потому то российские правоохранители выслеживали цепочки их связей.

«Задержание происходило не в самой Москве, а в области. Отсюда напрашивается вывод, что одной из целью диверсантов мог быть экс-глава ЛНР Игорь Плотницкий, который периодически живёт в Подмосковье. Помимо Плотницкого, под прицелом СБУ могли оказаться Александр Бородай и Игорь Стрелков, также находящиеся в столице. Не стоит списывать со счетов людей из команды погибшего в Донецке Александра Захарченко – Александра Тимофеева («Ташкента») и Захара Прилепина, которые так же регулярно бывают в Москве», – написал Пегов.

Его коллега Александр Коц возмутился тем, что СБУ проявляет активность на территории России и призвал российских силовиков провести аналогичные акции по задержанию украинских преступников и их доставке в РФ.

«Вы посмотрите, что творится. СБУ проводит очередную боевую операцию на территории России, пытается выкрасть гражданина России. А мы продолжаем с ними нянчиться. Еще раз, Киев ведет войну на нашей территории, организует похищения наших людей. Сейчас еще выяснится, что какого-нибудь Стрелкова пытались вывезти.

А мы заводим уголовные дела на офицеров, дающих приказ на обстрелы мирных городов. А дальше-то что? Вот как работать надо. Выкрал, привез и отдал под суд», – написал Коц в своем блоге.

С ним согласился Пегов.

«А мы давно выступаем за тактику «Моссада» в этом смысле. Можно как угодно относиться к «государству» Израиль, но подобные спецоперации они в свое время проводили на высшем уровне. Нашим спецслужбам тоже пора переходить в более активную фазу противостояния с внешним врагом. Москва обязана стать альтернативной Гаагой. Слишком уж много злодеев имеют возможность скрываться и жить за границей, совершив преступления против России и русских».

В свою очередь одиозный украинский праворадикал, экс-боевик Игорь Мосийчук назвал задержание очередным провалом СБУ и результатом предательства внутри властных структур Украины.

«В РФ ФСБ задержало организованную группу своих граждан которая якобы по задаче СБУ готовила похищение одного из лидеров боевиков ДНР и ряд других подобных объектов. Курировал спецоперацию якобы Андрей Байдала, внештатный сотрудник ГУР МО и 5 управления ОКР СБУ с позывным «Швед» которого накануне для прикрытия задержали за незаконное хранение оружия.

Господа украинские разведчики и контрразведчики, а не кажется ли вам, что в «конторе» и на «острове» в последнее время много проколов. Похоже, течет и не по детски! Я говорил давно и повторюсь сейчас: среди силовиков, а возможно и выше работает крыса», – написал Мосийчук.

Ранее в Киеве рассказали, как СБУ провалила важную спецоперацию, на разработку которой ушел целый год.

Напомним, сегодня стало известно, что российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.