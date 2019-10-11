Экс-министр обороны ДНР объявил предательством формулу Штайнмайера

11.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Донбасс не может быть возвращён в состав Украины, потому что такой сценарий обернётся страшной трагедией для жителей ЛДНР.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (Стрелков), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донбасс не должен возвращаться на Украину ни в коем случае. Поскольку Донбасс населён русскими людьми, которые встали против насильственного превращения себя в непонятных «украинцев», против языкового и культурного геноцида, который проводился как до Майдана 2014 года, и продолжается сейчас усиленными темпами на оставшейся части Украины. Они выступали против унижения, против засилья олигархов, которым было наплевать на русский народ Донбасса. Они выступали против всего, что было противно и нам, жителям России.

Поэтому возвращение Донбасса в состав Украины рано или поздно обернётся геноцидом, и не только культурным, сотнями тысяч беженцев, которые побегут на территорию России, так как больше некуда, и репрессиями против тех, кто будет иметь глупость остаться. Поэтому никаких формул Штайнмайера, которые являются просто расписанием предательских «Минска 1» и «Минска 2», быть не должно», – сказал экс-министр.

По его мнению, украинские националисты только и ждут, как войти в Донбасс и устроить кровавую бойню.

«Мы что, должны бросить на произвол судьбы сотни тысяч, поскольку речь идёт о десятках тысяч активистов и солдат, тысяч инвалидов, которые живут на территории ЛДНР с нищенской пенсией, и это нас позор. Их фактически надо будет отдать в руки карателей, поскольку здесь они никому не нужны. И сотни тысяч членов их семей.

Я прекрасно знаю психологию этих ребятишек из батальона «Азов», из украинских карательных органов – они пять лет и не скрывают, что просто ждут момента, когда же можно будет вешать. Сейчас у них настал момент «всё обещать, а вешать будем потом», – добавил Гиркин.

Отметим, что приглашенный в эфир оппонировать философ Игорь Чубайс со скандалом покинул студию, прокричав «Слава Украине».

Напомним, ранее гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявлял, что Москва не собирается отдавать Донбасс Украине.

Позже его слова подтвердил близкий к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.