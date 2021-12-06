Экс-посол Украины в США считает Зеленского слишком слабым для Путина

06.12.2021  08:36 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Киевское руководство не в состоянии проводить переговоры с Москвой и отстаивать интересы Украины.

Об этом в эфире «5 канала» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевское руководство не в состоянии проводить переговоры с Москвой и отстаивать интересы Украины. Об...

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«Я учувствовал во многих встречах, в том числе при участии Путина. Я скажу, что уровень компетентности сегодняшней украинской власти не позволяет украинскому народу быть уверенным в том, что при личных переговорах они будут отстаивать наши позиции. Лучше иметь поддержку Франции, Германии, США», – отметил дипломат.

«В Кремле уже не рассматривают Владимира Зеленского как мощного игрока. Поэтому выход только один: встреча с Россией при участии всех партнёров Украины – как минимум там не будет капитуляции. А если это будет «заглянуть в глаза Путину», – это будет провал», – сказал Чалый

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украине следует согласиться на переговоры с властями республик Донбасса.

При этом на днях украинские националисты, участвовавшие в акции протеста, утверждали, что в день, когда станет известно о дате переговоров президента Украины Зеленского с президентом РФ, на улицы Киева выйдет миллион майданщиков.



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