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17.11.2021 14:57
(Мск), Киев,
Ольга Козаченко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Зе-депутат из группы Коломойского ошеломил журналистов, заявив о переговорах с ЛДНР и Путиным

Новости УкраиныУкраина следует согласиться на переговоры с теми, кто является властью в республиках Донбасса. Такое...

Украина следует согласиться на переговоры с теми, кто является властью в республиках Донбасса.

Такое мнение, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире телеканала «НАШ» высказал депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Сергей Демченко.

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«Мы должны разговаривать в первую очередь с теми людьми, которые на месте являются на сегодняшний день фактической властью, в кавычках или без, на территориях, которые мы каждый день обговариваем…», – сказал Демченко.

Его тут же перебила ошеломленная ведущая, заявившая, что впервые слышит такую мысль от «Слуг народа».

«Это моя позиция. не разговаривая с людьми,  которые являются реальной властью, к сожалению или к счастью, разрешить конфликт невозможно. Я не преуменьшаю возможности Путина и не преувеличиваю, но я думаю, что он должен присутствовать в том числе [на переговорах] и Путин», – заявил нардеп.

Его перебил еще один журналист, удивившийся такому предложению:

«У меня аж пересохло, впервые слышу такую мысль от «слуги народа» такую риторику» .

В свою очередь Демченко заметил, что российский президент, «хотим мы или нет, решает этот вопрос».

Стоит заметить, что Демченко представляет в Раде Днепропетровск и входит в неформальную депутатскую группу, ориентированную на олигарха Игоря Коломойского.

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