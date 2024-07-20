Экс-советник Кучмы: «Уже зимой – кто не пойдёт на фронт, будет дохнуть от голода»

Грабительские изменения в госбюджет и Налоговый кодекс Украины – это агония режима Зеленского, который доведёт страну до того, что уже зимой кто не пойдёт на фронт, будет дохнуть от голода.

Об этом в своём видеоблоге заявил эмигрировавший из Украины экс-советник бывшего президента Леонида Кучмы, экономический и политический эксперт Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Страна – банкрот. Никаких они 140 млрд. не соберут. Работать же уже невозможно, света нет. Плюс началась засуха, значит, не будет сельхоз продукции, это единственный остался ресурс Украины. Плюс огромный дефицит торгового внешнего баланса, закрыть его нечем. …Усиление налогов, эта бандитская рента – это уже окончательный финансово-экономический крах страны. Страна не имеет уже генерирующих мощностей, остались атомные станции, но они их тоже выведут из строя, плюс на Днепре и Днестре осталось окончательно разрушить. В стране не будет урожая, потому что засуха, в стране вывозится сейчас зерно. Скорее всего, к зиме хлеба не будет, будет переход к карточной системе. Будет полное разрушение больших городов, поскольку ни воды, ни электричества, ни тепла не будет, канализации тоже не будет, увидите. Крупные сети работать не будут, нет света. Правительство такое умное, что поднимает акциз на горючее, чтобы люди не могли генераторами пользоваться», – вещал Соскин.

Он подчеркнул, что «идёт уничтожение народно-хозяйственного комплекса».

«Вполне возможно, что такая цель – организовать голодомор в стране. Чтобы людям не было, что есть, и они начали сдыхать. А не сдыхают только те, которых отправляют на фронт – мужчин, женщин. Винтовку в руки, иди и убивай славян православных», – стращал громадян эксперт.