Эксперт по антитеррору рассказал, как бошнякский член Президиума спокойно наблюдал за пытками сербов и хорватов

Алексей Топоров. Просмотров: 19.11.202121:19 (Мск), Белград,

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Эксперт по борьбе с терроризмом Джевад Галияшевич сказал, что Шефик Дзаферович стал самым большим позором для бошнякского народа, отрицая военные преступления, совершенные в 90-е Армией БиГ.

Так Галияшевич отреагировал на заявления Джаферовича, данные им в Вуковаре, о том, что «после Армии БиГ не осталось массовых захоронений и лагерей», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт напомнил, что Джаферович возглавлял сепаратистскую бошнякско-исламистскую Службу безопасности Зеницы в 1994 и 1995 годах.

«Джаферович мог наблюдать из окна своей квартиры, как эта армия и полиция пытали хорватов и сербов в музыкальной средней школе в Зенице, ничего не делая. Он спокойно наблюдал за преступлениями против сербов на Возуче, даже после подписания Дейтонского соглашения, – заявил Галияшевич. – В то время, то есть за целых два года, были совершены величайшие преступления, которые были совершены как подразделениями Армии БиГ, так и в подконтрольной ему полиции. Он спокойно наблюдал за преступлениями, а затем лицемерно поехал засвидетельствовать свое почтение жертвам Вуковара, к которым не имеет никакого отношения».

Джевад Галияшевич

Эксперт отметил, что хотя бы два приговора Гаагского трибунала свидетельствуют о преступлениях так называемой Армии БиГ.

Сербские жертвы Армии БиГ

«Разве он не знает, что командующий этой армией Расим Делич и начальник Генштаба Энвер Хаджихасанович были приговорены к тюремному заключению в Гааге? Разве он не знает, что командир Седьмой мусульманской бригады полковник Амир Кубура также был осужден? Разве он не видит, что в настоящий момент почти все командиры корпусов этой армии, от Сакиба Махмульина, Атифа Дудаковича и других, предстают перед Судом БиГ?» – задался вопросом Галияшевич.

По его словам, у Джаферовича были все стенограммы и все разговоры моджахедов.

«Значит, у него были все данные с сентября по декабрь о безжалостных убийствах, резне и пытках сербов из Возуче, и о том, что это было сделано даже через двадцать дней после установления Дейтонского мира в БиГ», – отметил эксперт.

Джевад Галиашевич считает, что отрицание преступлений Армии БиГ бошнякской политической элитой во главе с Партией демократического действия (SDA) является частью одного проекта, что и постыдный памятник у карьера Казани, на котором не указано, кто виновен в преступлениях, а также отрицание убийств около 3 тысяч 200 сербов в окрестностях Сребреницы.