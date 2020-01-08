Эксперты увидели совпадения в крушении «боингов» в небе Ирана и Донбасса

08.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Крушение украинского «Боинга» недалеко от аэропорта Тегерана очень похоже на катастрофу малазийского самолета в небе над Донбассом, которая произошла в 2014 году.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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По словам эксперта, все произошедшее похоже на хорошо срежиссированную постановку.

«Много теорий о том, что Путин приехал в Сирию и произошли такие события. Это должны комментировать врачи-психиатры. Мне категорически не нравятся подобного рода совпадения, потому что мы с вами помним, что было в 2014 году на Донбассе, когда катастрофа «Боинга» была использована максимально для антироссийской истерии.

То, что произошло, и те попытки вброса информации о том, что самолет был сбит иранским ПВО – это очень похоже на реализацию того же самого сценария. Крайне не хотелось бы верить в то, что это действительно так и есть.

Что касается дальнейших прогнозов, здесь нужно дождаться, будет ли официальное заявление США. Но мне хотелось бы верить в здравый смысл, что серьезной войны не будет. Потому что когда обозначаются уже сразу точки ударов, в том числе и Ираном – это весьма и весьма может быть печальная история», – заявил Гаспарян.

Напомним, сегодня ночью практически сразу после взлета из аэропорта Тегерана потерпел крушение самолет «Боинг-737» компании «Международные авиалинии Украины». На его борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли в результате катастрофы.

Ранее вооруженные силы Ирана нанесли ракетные удары по военным базам США в Ираке. Атака началась в 1:20 ночи – именно в это время несколько дней назад с американского беспилотника была подорвана машина со «вторым лицом» иранского государства – генералом Касемом Сулеймани.