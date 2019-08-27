27.08.2019, Москва, Владимир Гладков
 
деньги, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Турция
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Эрдоган угостился русским Крымом

Президент РФ Владимир Путин «засветил» запрещенную на Украине двухсотрублёвую купюру в ходе совместного с турецким главой Реджепу Эрдоганом посещения авиасалона «МАКС» в Подмосковье.

Видео опубликовал телеграмм-канал «Пул N3», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Расплачиваясь за мороженое, Путин достал несколько купюр, среди которых была двухсотрублевая с изображением Херсонеса Таврического. Как сообщается, угощения получила вся турецкая делегация.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Владимир Путин пригласил Эрдогана в Крым для участия в церемонии открытия Соборной мечети в Симферополе, несмотря на неоднократные заявления президента Турции о том, что он никогда не признает воссоединение крымского полуострова с Россией.

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