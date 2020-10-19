Это фашистский флаг! – белорус обматерил либералов у посольства в Москве

19.10.2020, Москва, Сергей Рулев

Резкое похолодание и дождь существенно повлияли на массовость несанкционированного пикета, который проводят либералы в Москве у посольства Белоруссии по воскресеньям в знак солидарности с Беломайданом в Минске.

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Когда ливень прекратился, количество пикетчиков увеличилось ровно вдвое – до 20 человек. По уже обкатанному сценарию какая-то пожилая женщина в одежде бело-красно-белой расцветки угощала всех собравшихся, но не традиционными драниками, а покупными магазинными пирожными.

Единственным «креативом» либералов оказался новый плакат «Хватит крови» с изображением усатого мужчины, держащего в кулаке чёрную милицейскую палку.

«Когда полицейский-постовой стал делать митингующим предупреждения, пикетчики стала указывать стражу порядка в мою сторону, требуя убрать неугодного журналиста, разоблачающего группу поддержки Беломайдана. Либералы ссылались на то, что гражданам от 65 лет выход на улицу в период карантина запрещен. Но полицейский на требования либералов не обратил никакого внимания, заняв выжидательную позицию на некотором отдалении от собравшихся», – рассказал проводивший съемку для «ПолитНавигатора» блогер и репортер Сергей Рулев.

«Я уже собрался покинуть зону особого внимания, навёл камеру на государственный флаг Республики Белоруссии, как неожиданно на меня попытался «наехать» неизвестный мужчина, который проходил мимо митингующих. Мужчина был очень недоволен», – продолжил он.

«Чё … ты снимаешь?» – сказал мужик Рулёву.

«Чё хочу, то и снимаю!» – отрезал репортёр.

«Вот сними этих дол…бов, которые фашистов поддерживают!» – указал мужик на либералов с бело-красно-белыми флагами – тут стало ясно, что он принял Рулёва за одного из подельников.

«Мужчина стал удаляться, а мне стало очень интересно. Я попытался заговорить с прохожим, но он раздражённо заявил: «Я не хочу тебя видеть, этот фашистский флаг…». Я стал уговаривать его рассказать об этом бело-красно-белом флаге», – продолжил Рулёв.

«Я родился и вырос в Белоруссии, понимаешь? Я выступал, я спортом занимался, я за сборную Белоруссии выступал, я Ситников Николай Николаевич», – представился прохожий.

«Это фашистские флаги, понимаешь, которые никогда в жизни я не допустил бы», – добавил Ситников, подчеркнув, что он «за Путина и Лукашенко».

Напомним, что ранее один из участников митингов у посольства Белоруссии признал, что среди поддерживающих Беломайдан в Москве практически нет белорусских граждан, в основном тусовка состоит из местных либералов, мечтающих о повторении беспорядков, как в Минске.

Накануне в приёмную Генеральной прокуратуры РФ в Москве было подано обращение с требованием пресечь дальнейшее проведение несанкционированных акций у посольства Белоруссии.